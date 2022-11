“Vimos que había poucos podcast en galego, polo que decidimos dar o paso e crear un”

William Cabaleiro Taboada e Brais Cajide Castro, ambos de 25 anos de idade e naturais da Estrada, acaban de presentar un podcast en galego chamado “Lume de carozo”. Se ben parten de campos completamente distintos, Belas Artes e Siderurxia, ambos decidiron comezar este novo proxecto cunha clara premisa; visibilizar o galego no eido do internet. Nas súas conversas radiofónicas non falta o humor, pero tampouco a profundidade nas reflexións que comparten acerca de diversos temas. Destaca, asimesmo, a súa sección de curiosidades sobre Galicia, unha incorporación que busca espertar o interese dos oíntes cara a historia e a cultura da comunidade galega. Nesta entrevista a FARO, cóntannos como está sendo o comezo desta andaina na creación de contido audiovisual, así como os seus plans de futuro para esta iniciativa.

– Fálenme deste proxecto, en que consiste?

–W.C.: É unha chuvia de ideas, nace dunha carencia que atopamos ao observar que hai un montón de podcast divulgativos e de tertulia en español, pero non en galego. Estrañounos moito e decidimos que xa que a nós nos gusta moito falar e somos moi curiosos, facer algo pola nosa conta. Ao final, é unha cousa que se pode facer con poucos medios e que nos parece unha proposta interesante.

–B.C.: Si, verdadeiramente os podcast son agora mesmo o máis mainstream en internet, pero queríamos facelo con ese elemento diferencial de que fose en galego.

–Cantos programas levan?

–W.C.: Levamos tres, comezamos fai un mes, aproximadamente, pero a idea xa a levábamos falando dende o verán. De feito intentámolo facer nunha casa en Berres na que tiñamos un set moi guai, pero claro, co tema da falta de fibra óptica, o internet no rural xa se sabe... isto é algo que tamén quereríamos reivindicar.

–B.C.: Agora estamos gravando en Caldas, pero estamos planeando movernos a A Estrada, porque gustaríanos comezar a traer invitados, xente do noso entorno que entenda de certos temas e poida darnos unha visión más profunda. Ao fin e ao cabo, nós non somos expertos en nada, entón estaría ben traer algún experto nas materias que toquemos.

–Como se organizan para preparar os programas?

–W.C.: O primeiro foi improvisado. Despois comezamos a empregar unha escaleta coas cousas que queremos tocar.

–B.C.: Si, non temos un guión palabra por palabra, precisamente porque nos gustaba que fosen conversas naturais, fluídas. Pero sempre antes de comezar a gravar sacamos un par de horas para buscar novas de interese e organizamos un esquema. Isto tamén nos axuda a non deixar nada no tinteiro.

–Que duración soen ter os seus programas?

–B.C.: Vén un pouco a raíz dunha broma que tiñamos entre nós cando andábamos a voltas coa idea de facelo. Sempre dicíamos que lle había que dar lume ao asunto, así que tiramos por aí. Tamén queríamos algo que fose patrimonial, representativo da nosa fala, polo que quedou “lume de carozo”.

– Veñen do entorno do audiovisual ou son estes os seus primeiros pasos no ámbito de creación de contido?

–W.C.: Non, eu veño de Belas Artes e Brais traballa como soldador. A min sempre me gustou o tema do audiovisual pero nunca se me pasara pola cabeza, ata agora, traballar cun formato radiofónico.

–B.C.: El si ten coñecementos técnicos para a cuestión de cámaras, ou edición de imaxe, de feito, mesmo para deseñar o logo aínda que ambos puxemos en común as ideas, foi el que o elaborou. E eu dedícome máis a levar o tema das redes sociais, algo ao que queremos darlle máis cancha no futuro para promocionar mellor os programas. En xeral, soemos coordinarnos moi ben para sacar as cousas adiante.

–Cóntenme, que é o que máis lles gusta de gravar este podcast?

–W.C.: Eu pásoo xenial, diría que o mellor é comentar coa xente que o escoita que tal lles pareceu. De momento son máis ben familiares e amigos, pero resúltame gratificante saber que lles guste.

–B.C.: Estou de acordo con William niso. Que a xente nos dea un feedback positivo, cando ademais o podcast é ameno de facer e non nos custa ningún esforzo, é a mellor parte. En realidade, é que non hai nada negativo.

–Teñen xa un grupo de oíntes fiel?

–W.C.: Pequeniño, pero si. De momento falar de cifras da incluso algo de vergoña, porque é moi cedo e non levamos moitos programas, pero andamos entre as 50 e as 100 visitas en cada plataforma.

–B.C.: O mellor programa neste aspecto foi o primeiro, supoñemos que tivo que ver o feito de que fose a novidade. Como dicíamos, gustaríanos darlle un pouco máis de promoción, os reels de instagram, por exemplo, teñen bastante alcance, e tamén ao que comecemos a traer invitados, esperamos espertar o interese de máis xente.

–Recibiron inspiración dalgún outro proxecto á hora de deseñar o seu propio formato?

–W.C.: Para min, diría que o de Jordi Wild, máis que nada porque me parece moi interesante o formato, independentemente de que estea de acordo ou non con algunhas cousas que se din, ou coas persoas que leva.

–B.C.: No meu caso sería Yo, Interneto. Ao final sempre te inspiras en aquelo que che gusta. O de Jordi Wild é máis limpo, preséntase como un diálogo entre dúas persoas e non soe haber solapamentos, mentres que por outra banda o de Yo, Interneto está máis saturado, é un pouco máis caótico. De momento, diría que o noso segue o formato de Wild, tamén porque só somos dous falando.

–Dicíanme que lles gustaría comezar a levar invitados. Estamos falando unicamente de persoas próximas a vostedes ou estarían interesados en levar a algunha personalidade un pouco máis famosa?

–W.C.: Por querer, entrevistaríamos a Gayoso se se prestase. Non lle pechamos as portas a nada. Pero polo de agora tiraremos de contactos.

–B.C.: Temos a sorte de ter coñecidos que controlan moito do seu sector e que poderían aportar perspectivas moi interesantes

–Por último, polo que me contan a temática do seu podcast é bastante variada, pero máis ben xeral. Contan con dedicarlle un programa especial a A Estrada?

–B.C.: Non dicimos que non. De todos xeitos, en todos os programas acaba saíndo algunha referencia ao pobo, porque ao final nós somos de aquí e a meirande parte da xente que nos ve e nos escoita tamén, polo que é inevitable que apareza A Estrada nalgún momento.

–W.C.: De feito, agora que van ser as eleccións municipais, sería interesante traer aos alcaldables de cada partido, se aceptan a invitación, claro.