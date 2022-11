“Fue abrir la puerta a la gran transformación urbana de A Estrada, porque esta ampliación cambió la fisionomía del casco urbano”. Las palabras del alcalde estradense, José López Campos, encajan a la perfección con el gesto que se realizó aquella mañana, hace ahora cinco años. El ejercicio 2017 apuraba sus últimos días cuando, justo después del acto formal de firma de las actas de ocupación, un portalón permitía el acceso a los terrenos que brindaron la ampliación de la alameda municipal hasta la Rúa Castelao. Fue, en realidad, un acto cargado de simbolismo. Hubo que aplicar cierta fuerza para que aquella antigua puerta se moviera pero, cuando dejó pasar al alcalde –representante de todos los estradenses– y a otros integrantes del gobierno local, fue como si todos los ciudadanos pusiesen un pie en esos embarrados predios, protagonistas durante décadas del deseo de la administración municipal de expandir el que tantas veces fue considerado como el “pulmón” de la capital estradense. Tomando prestada la analogía, desde hace un lustro A Estrada respira a pleno pulmón.

Con el aplauso de muchos y la reticencia de tantos, en diciembre se cumplirán cinco años del cierre de una operación urbanística histórica. Fue controvertida, sí, pero también el punto y final para décadas de continuas aspiraciones, de sucesivos “quiero y no puedo”. Y es que la ampliación de la alameda fue durante muchos años un caballo de batalla para el gobierno de A Estrada y una eterna promesa electoral. Deseada por todos pero cubierta de un halo de incertidumbre y miedo a partes iguales. Hasta que hace cinco años los estradenses –del primero al último– pudieron plantar su bandera en unos terrenos que serán ya para siempre públicos.

“Reconozco la polémica, pero nadie puede cuestionar la decisión de que esos terrenos pasasen a ser patrimonio público”, apuntó ayer el alcalde de A Estrada. El mismo José López Campos se encargó de presentar, en marzo de 2015, el proceso ideado por el ejecutivo local meses antes para expropiar los terrenos en los que se proyectó la ampliación de la alameda, una antigua demanda ciudadana. El todavía munícipe dijo entonces como candidato a la Alcaldía que aquello no era una promesa. Si lo era, la cumplió.

El gobierno presentó sus planes con las cuentas hechas. Justificó la solvencia económica de las arcas estradenses para hacer frente al trámite de expropiación, en una operación que vino a suponer pasar de 6.000 metros cuadrados de alameda a 10.500. Los 4.500 metros expropiados estaban distribuidos en seis parcelas correspondientes a cuatro propietarios. En este sentido, desde el Concello se aclaró que el precio estimado para los terrenos se correspondía con la valoración establecida por los técnicos municipales en base a un método comparativo con los valores medios en esta zona del casco urbano. “Se pagará como suelo urbano”, aclararon desde el principio los dirigentes locales, aun cuando el Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) hubiese catalogado esta superficie como zona verde. Esta valoración como suelo urbano tuvo en cuenta el precio de este tipo de terreno en este entorno de la villa y también la capacidad de edificación que le correspondería.

No obstante, pronto se escucharon lo vaticinios de bancarrota. No fueron pocas las voces que aseguraron que el derecho de los propietarios a recurrir al tribunal de justiprecio –como así hicieron–, terminaría provocando una herida abierta en las arcas estradenses.

A conciencia

“Se hizo una operación muy concienzuda. Sabíamos que eso tenía un precio, pero no cualquier precio. Lo miramos para ver en el peor de lo escenarios qué impacto podría tener para las arcas públicas. Si pensásemos que la operación fuese a ser un quebranto económico, no lo hubiésemos hecho”, garantizó ayer José López Campos, con el poso de cinco años desde que se completó la expropiación y conocida ya la resolución del tribunal tras el recurso presentado por los expropiados.

A grandes rasgos, las cuentas de casa dieron con las de la plaza. La operación, incluyendo ya el incremento que hubo que aplicar tras la resolución del justiprecio, rozó los 1,8 millones de euros, una cifra muy por debajo de los “alrededor de siete millones que solicitaban los propietarios”.

No hubo mucho compás de espera. Tan pronto como las actas de ocupación estuvieron firmadas, las máquinas llegaron a los terrenos para comenzar el derribo de las viviendas y alpendres existentes en los terrenos. Se tiraron también los muros que delimitaban los jardines municipales en paralelo a la Rúa Iryda, Castelao y una parte de la zona de ampliación en la Avenida Benito Vigo. El “pulmón” se expandió por completo a sus anchas, comenzando a ejecutarse –al abrigo de fondos europeos– un nuevo diseño para la alameda estradense que concibió esta manzana como un todo, desde la Praza da Constitución hasta la Rúa Castelao.

La obra

Florecieron entonces cientos de vigilantes de obra y los trabajos se convirtieron en el tema recurrente entre quienes se detenían junto al amplio vallado que cercó toda la zona de actuación durante meses. Llovieron las críticas y los aplausos se hicieron más comedidos, aunque fueron ganando en intensidad a medida que se fue dibujando el nuevo modelo de gran parque central.

“Al ser un proyecto tan importante fue debatido, cuestionado y, posiblemente, incluso mejorable”, asume el alcalde. No obstante, López Campos quiso poner el acento en que las generaciones futuras de estradenses podrán poner en cuestión la fisionomía de este espacio e, incluso, cambiarla por completo. “Pero no se podrá cuestionar nunca que tenemos ese espacio”, incidió, ahondando en su impresión de que esta operación controvertida era también una oportunidad que los dirigentes de ahora, simplemente, no podían dejar escapar para que, en el futuro, nadie condenase su escasa amplitud de miras.

El debate sobre la ampliación está superado, aunque no así el que enfrenta a detractores y defensores del diseño escogido para ejecutar esta expansión. Son todavía muchos los ciudadanos que reniegan del uso del hormigón y que aun condenan la retirada del manto de piedra que cubría la parte frontal del consistorio. Mientras que unos defienden el carácter modernista y las zonas ajardinadas creadas en este espacio público, otros entienden que A Estrada cambió una alameda por un parque. La supresión de algunos árboles llevó durante la obras a algún espontáneo a realizar una protesta simbólica colocando cirios y una corona de difuntos en recuerdo de los árboles que ya no están.

El alcalde entiende que el hecho de que toda esta superficie sea ahora “patrimonio de todos los estradeses es un logro colectivo”, que aplaude que A Estrada tenga una casa consistorial enclavada en “toda esta manzana diáfana y vacante de edificación”.

Transcurridos cinco años desde que se completó esta operación urbanística, para José López Campos no hay duda de que la expropiación que hizo posible la ampliación de la alameda es, junto con el desarrollo de A Baiuca –posible tras el también cuestionado traslado del campo de fútbol y ahora espacio para un nuevo centro de salud, una escuela infantil y el próximo edificio de juzgados– las dos “grandes palancas para la transformación” del casco urbano estradense.

No fue fácil poder pisar, un lustro atrás, esos ansiados terrenos. A juicio del jefe del ejecutivo local, el fruto de una operación que exigió convencimiento y esfuerzo a partes iguales brindó “cierta autoestima”. “Algo que soñamos durante 30 años y que creíamos que era imposible, esa pieza tan codiciada, se logró. “Si las cosas se tienen claras y se trabajan, salen; pero hay mucho esfuerzo detrás”, rememoró.

1.- Construcciones en los terrenos expropiados.

2.- La superficie sumada al patrimonio público llevó el parque a 10.500 metros

3.- El exalcalde Ramón Campos y Xesús Palmou, en un acuerdo Concello-Xunta para la ampliación.

4.- Vista de la anterior alameda.

5.- Protesta contra la ampliación.

6.- Presentación del proyecto expropiatorio.

7.- Pleno de aprobación de plan de ampliación de esta zona verde.

8.-Corona en protesta por la tala de árboles.

9.- Ocupación de los terrenos.

10.- El recinto en obras.