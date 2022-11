El conflicto urbanístico en el que está inmerso el Concello de Lalín por la construcción, hace más de una década, del centro social de Filgueira cobra una nueva dimensión. Los dueños de los terrenos, hartos de esperar por una resolución a esta problemática, decidieron colocar días atrás un cierre sobre la parcela para impedir la entrada al inmueble parroquial. Para su sorpresa, el vallado fue arrancado [según el testimonio de Pilar Granja, una de las afectadas] por trabajadores municipales que habrían recibido ordenes del grupo de gobierno. Este enfrentamiento hace presagiar que el conflicto podría enquistarse más si cabe.

Granja explica que semanas atrás, tras contactar con el Concello, se acordó poner fecha al desbloqueo de este asunto, pero ni a principios de octubre, como se había pactado no después recibieron respuesta alguna desde el consistorio. Ante la ausencia de avances y contactos con los afectados, solicitaron ante el ayuntamiento una comunicación previa de obras para levantar un cierre de postes y malla metálica. Como el silencio administrativo faculta a los promotores a iniciar los trabajos, así se hizo y se colocó el mencionado vallado el pasado 29 de octubre. Transcurridos unos días, los vecinos se percataron que un tramo de nueve metros del vallado había sido arrancado. “Vimos pasar unos coches del ayuntamiento, pero cuando llegamos allí ya no estaban”, afirma Pilar Granja. “Estos deben pensar que esto es Rusia, que ellos son Putin y no tienen nada que hablar”, añade.

El Concello, entienden los afectados, habría tirado la valla para permitir el acceso a los asistentes a las clases de gimnasia organizadas por la administración municipal. Granja asegura que el profesor de esta actividad habría sido enviado para ofrecer las clases, aún siendo consciente el gobierno de la existencia del cierre. A pesar de que, indica, aplaude que se puedan celebrar estas aulas de gimnasia para los vecinos de la zona, al no estar clara la titularidad del inmueble la Diputación provincial se negó a adjudicar actividades a la asociación de mujeres precisamente para evitar consecuencias de recorrido legal.

Estos días una de las familias, como desde hace más de un lustro recibió el recibo anual del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) por importe de 517 euros porque Catastro identifica este edificio como una segunda vivienda. El origen del problema se debe a una cesión anticipada del terreno [en la futura cuarta fase de Lalín 2000] para levantar el centro social. En sendos convenios se indicaba que, si finalmente el plan de sectorización no se materializaba, se entendía que el Concello adquiría “por accesión” la porción de finca cedida y que se consensuaría su precio. Si no había acuerdo, se acudiría al justiprecio