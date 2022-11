El coordinador municipal de Compromiso por Lalín, Rafael Cuíña, hizo público anteayer un supuesto caso de utilización de recursos públicos para fines privados por parte del concejal de Obras, José Cuñarro. El miembro del grupo de gobierno no solo negó que hubiese exigido a trabajadores de la empresa municipal de aguas que realizasen obras en su propiedad, sino que disparó contra Cuíña por ”sembrar falacias de forma totalmente rastrera”.

La réplica no se ha hecho esperar. La organización considera “muy significativa la reacción y el nivel de violencia del lenguaje de Cuñarro, entrando a insultos personales contra miembros de Compromiso, que pusieron sobre la mesa acusaciones de operarios de la antigua empresa de aguas sobre presuntas prácticas caciquiles en una propiedad suya, que no pudo negar a pesar de hacer malabarismos argumentales para negar la importancia de los hechos”. Al partido de Cuíña le sorprende que no contestase a las acusaciones de los trabajadores sobre “presuntas amenazas políticas sobre su situación personal” e insta al edil a aclarar qué aconteció en un bajo de la calle Habana “y cuales fueron las indicaciones que les hizo a esos operarios delante de otras concejalas del gobierno”.

Pregunta a Crespo

Por otro lado, exige al alcalde, José Crespo, “que controle las faltas de respeto personales de un concejal inmaduro y profesional de la política en estos momentos, dada su dedicación exclusiva con la que cobra el doble que Miguel Medela”. También desea saber si el mandatario autorizó “el lenguaje altamente ofensivo en lo personal contra Cuíña y Medela, más propia del tránsfuga del pasado mandato que de la relación correcta que Compromiso pretende con el alcalde”.