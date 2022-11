“Ha sido el trabajo más complicado que he realizado y este premio lo hace aún más especial”

Ofelia Rey Castelao, natural de Arnois y catedrática en la facultad de Historia de la Universidad de Santiago de Compostela acaba de recibir la feliz noticia de que ha resultado ganadora del Premio Nacional de Historia 2022 con su trabajo ‘El vuelo corto. Mujeres y migraciones en la Edad Moderna’. Este galardón, concedido por el Ministerio de Cultura y Deportes, que conlleva una cuantía económica de 20.000 euros, llegó por sorpresa para la estradense, que comparte con FARO sus primeras sensaciones, así como las vicisitudes de su reconocido proyecto.

–¿Cómo se siente después de recibir este reconocimiento?

–No es fácil de explicarlo, siento un cúmulo de sensaciones. Primero fue la sorpresa al recibir la noticia, y después la emoción de contar con todas estas felicitaciones, que me llegan por todos los medios. Especialmente mis favoritas, la de exalumnos a los que di clase hace años.

–¿No se esperaba que le fuese concedido?

–Para nada. Recuerdo cuando me llamaron, el jueves, para contármelo. Estaba en el trabajo y al leer la noticia pegué un salto. Están siendo unos días muy intensos, más al estar en París, lejos de casa, y sin poder celebrarlo con mi equipo.

–¿Cuánto tiempo llevaba usted trabajando en esta investigación y en la publicación ganadora?

–Muchísimo. Este ha sido el libro más complicado de todos los que he escrito. No era un tema sencillo, tenía que demostrar que las mujeres no estaban encerradas en casa, sino que emigraban al igual que los hombres. Antes de dar el paso a hacer el libro completo ya había publicado algún artículo sobre esta cuestión, pero ahora profundizamos más. Nos costó encontrar el material para justificar lo ya intuíamos, pero tras un gran esfuerzo fue posible. Además, le puse más empeño porque mi familia era toda emigrante, lo que me hizo vivir el fenómeno migratorio desde dentro. Es por todo esto que el premio lo hace todavía más especial.

–¿Qué la llevo a investigar los movimientos migratorios bajo la perspectiva de género?

–Bueno, yo antes de esto había escrito una historia de las mujeres de Galicia, junto a mi compañera Serrana Rial, ya fallecida. Entonces ya hablábamos de migraciones, aunque yo trabajaba más bien con migraciones masculinas. Más tarde fui abriendo el tema, y posteriormente un grupo francés me propuso escribir una síntesis de las migraciones femeninas en Europa. Me di cuenta de que no era posible, pues nos faltaba mucha información, así que decidí centrarme primero en el caso español, con vistas a ampliarlo posteriormente. Que es, de hecho, en lo que estoy trabajando ahora aquí, en París.

–¿Considera, pues, que aún queda mucho por hacer en el ámbito de la historia de género?

–Desde luego. Ahora se escucha que la historia de género ya empieza a estar superada, y nada más lejos de la realidad. Lo cierto es que no sabemos ni la mitad, pues si bien se hicieron estudios en su momento, pero no con perspectiva de género. Un dato que siempre menciono es que en Historia, el 70% de los estudiantes son hombres. Y aunque parece que vivimos en una sociedad muy igualitaria o que la gente joven tiene una conciencia de género muy acusada, cuando le propones un tema así a un varón, suele rechazarlo. Esto significa que una parte importante de la historia sigue siendo escrita por hombres. Lo mismo ocurre en Francia.

–¿A qué cree que se debe la falta de mujeres en la investigación histórica?

–Son varios los factores. Hoy en día las mujeres prefieren carreras de ciencias, pero además la investigación no se presta demasiado a la conciliación familiar. Requiere pasar muchas horas en laboratorios, desplazarse durante semanas a otras regiones para visitar archivos... en estas circunstancias es muy difícil compaginarlo con criar hijos, por ejemplo, algo que todavía está estrechamente asociado a las mujeres.

–¿Qué conclusiones destacaría de esta investigación premiada?

–Destacaría tres. La primera, que no se puede admitir que se diga que las mujeres eran invisibles porque no hay documentación para estudiarlas. Eso es falso, y no hay más que ir al archivo para comprobarlo. En segundo lugar, hay derribar el tópico de que estaban en casa y que eran el fundamento de las familias. Esto ocurría, por supuesto, pero también había muchas que emigraban. De hecho, lo hacía más que los hombres, pero a destinos más próximos y por menos tiempo. Finalmente, otra falsedad es la creencia de que estuviesen desvalidas o que dependiesen siempre de los hombres. Existían leyes que las protegían en el ámbito laboral y que contemplaban su autonomía en ausencia de sus maridos. Lógicamente las mujeres tenían que poder trabajar y realizar las gestiones pertinentes por su cuenta, de otro modo el sistema no sobreviviría. Afortunadamente ahora contamos con un amplio grupo de historiadoras que enfrentan a esta creencia de la supeditación completa de las mujeres a los hombres.

La universidad para nada entraba en mis planes

–Hábleme ahora de su trayectoria. Desde que empezó sus estudios universitarios a ahora, ¿nota algún cambio?

–Son muchos, y grandes. Cuando yo empecé acaba de cambiar el modelo. Era la primera promoción de Geografía e Historia. La facultad contaba con catedráticos jóvenes que utilizaban técnicas completamente innovadoras. Aquí ya se utilizaba el ordenador en el año 77 para hacer investigación histórica. Otro cambio, no tan positivo, fue la posterior separación de Historia, Geografía e Historia del Arte. Estas son ramas que deben ir juntas para que verdaderamente se consiga una formación completa. Con todo, el cambio más destacable para mí sería la digitalización y la era tecnológica, una herramienta crucial en nuestro trabajo. En mis inicios como investigadora si quería consultar un documento en otro archivo debía desplazarme para hacerlo. Ahora puedo acceder a a la gran mayoría desde cualquier parte del mundo.

–¿Qué diría la Ofelia de 16 años si alguien le contase que en 2022 recibiría el Premio Nacional de Historia?

–Pues que no entraba ni en sus ocurrencias más descabelladas. Lo cierto es que la universidad para nada entraba en mis planes. Cuando me matriculé mi intención era acabar como docente en una escuela rural, o quizás un instituto. Pero me fueron surgiendo oportunidades y al final... aquí estoy. Puedo decir que adoro mi trabajo como docente, pero también disfruto de la investigación. Tengo la suerte de poder dedicarme a ambas cosas.

–Para finalizar ¿qué planes se presentan en su horizonte cercano?

–¡Trabajar! Acaban de ofrecerme un proyecto de cuatro años sobre que contará con un equipo muy internacional. Además de la participación con la Universidad de Santiago en una investigación europea sobre la resistencia social, en la que estoy metida de lleno. Y por supuesto, seguir dando mis clases, que es para lo que estoy y algo con lo que disfruto. La vida no me cambiará mucho.