La pandemia que no se ve

El jefe de servicio en la capital estradense, Juan Sánchez Castro, atribuye el incremento generalizado de las consultas a diversos factores. Uno de ellos es la pérdida de miedo al contagio que otrora llevó a muchos usuarios del centro de salud a evitar la visita presencial al mismo para disminuir el riesgo de contagio por la posible interacción con personas afectadas por el SARS-CoV-2. Otras causas que explican este aumento sería, a juicio del facultativo, la “morbilidad sentida, más el estrés social, la problemática de salud mental y el control de pacientes crónicos que habían quedado pendientes” a consecuencia de la pandemia, junto con la propia persistencia del COVID, aunque con menor incidencia.

En referencia a la relación que pueda existir entre la crisis sanitaria y trastornos de salud mental que ahora afloren de un modo mucho más acusado, Sánchez Castro hizo alusión a diferentes estudios en los que se señala que un 20% de las personas que han padecido COVID-19 es diagnosticado, en el plazo de seis meses desde la infección, de algún tipo de trastorno psiquiátrico, en mayor o menor grado, que permanecía latente.

Los síntomas asociados a este tipo de patologías abarcan desde los trastornos de ansiedad en su amplio abanico de presentaciones y grados de gravedad posibles –somatizaciones, crisis de pánico o fobias, como ejemplo– “hasta trastornos afectivos, trastornos psicóticos, adicciones o trastornos obsesivo-compulsivos (TOC), entre otros”.

Según datos aportados por el coordinador del centro de salud estradense en su día, se estima que en estos momentos en torno al 9% de la población adulta de A Estrada presenta un cuadro depresivo, junto al 8% que se encuentran afectados por distintos cuadros de ansiedad, notándose ya desde hace meses un aumento de esta incidencia que sería atribuible a los efectos de la pandemia.

A Estrada registra diez positivos de COVID-19 en siete días y doce en catorce jornadas. Es su incidencia más alta desde mediados del pasado verano. No obstante, su tasa relativa sigue por debajo de los 75 casos por cada 100.000 habitantes. En Lalín se han detectado once contagios en dos semanas, mientras que en la mitad de tiempo son entre tres y cinco, pues su incidencia está entre 10 y 25 por 100.000, tal como refleja el mapa del Sergas.

Silleda no registra variaciones significativas desde hace más de un mes: oscila entre tres y seis positivos en una semana, pues la horquilla de su incidencia se mueve entre 25 y 75. La misma tiene Vila de Cruces y Cerdedo-Cotobade, lo que se traduce en dos o tres contagios. Algo superior es la de Agolada, cuyos dos positivos le suponen una tasa de entre 75 y 125, la más alta de la zona a siete días.

Rodeiro y Dozón llevan más de dos semanas sin ningún contagio nuevo. Y entre los pacientes con cartilla médica en Forcarei no aparece ningún positivo en SARS-CoV-2 desde hace al menos una semana. En el global de las comarcas, en el peor de los casos, los contagios diagnosticados y comunicados a la Consellería de Sanidade rondarían la treintena

Ana González Novás | Presidenta de la Fundación para el Cuidado de la Salud Mental en Galicia (Salma)

“Se están ingresando niños de 13 años en las unidades de adultos. Eso nunca había pasado”

SOS. La llamada no se ve pero... ¿se escucha? Los datos no pueden ser más claros ni más escalofriantes. El Informe sobre o estado da Saúde Mental en Galicia 2022 elaborado por la Fundación Salma, centrada en el cuidado de la salud mental en la comunidad gallega, arroja luz sobre aspectos que ponen los pelos de punta: Galicia es la segunda comunidad con mayor índice de suicidios (un 11,3 por cada 100.000 habitantes y con una tasa un 36% superior a la media estatal) ; el consumo de antidepresivos y estimulantes es un 71% superior a la media estatal y el porcentaje de población con depresión crónica en territorio gallego es el doble de la media estatal (un 11,3% frente al 5,6%). Sin embargo, el informe indica también que los problemas de salud mental no están incluidos en el Sistema de Vixiancia de Enfermidades Crónicas de Galicia y que los recursos destinados a atender esta problemática están un 11% por debajo de la media estatal.

A todo este panorama hay que sumar el hecho de que la pandemia haya pulverizado todas estas marcas, haciendo florecer muchos trastornos, anticipando el debut de enfermedades psiquiátricas y desbocándose los casos en edades infantojuveniles. “Esto se ha desbocado. Las últimas estadísticas en Galicia son de 2018, antes de la pandemia, y ya nos dicen que casi la cuarta parte de la población gallega tenía diagnosticado un problema de salud mental crónico. Ahí se escapa todo el circuito de gente que va por privado, de manera que hay muchísima gente afectada. Sabemos que ahora esto ha empeorado con la pandemia, sobre todo en la parte infantojuvenil se han desbocado los trastornos de conducta alimentaria y los intentos autolíticos. No tenemos todavía cifras oficiales, pero los expertos están dando la voz de alarma”, apunta la presidenta de la Fundación Salma, Ana González Novás, quien estos días asistió en A Estrada a una de las sesiones del ciclo Cine Encontros.

Abordaje desde la comunidad

“La situación normalmente es tan grave que ya no serviría con el aumento del número de profesionales, hay que hacer un abordaje desde la comunidad. Hay que incluir a los colegios, a la comunidad educativa, a la sociedad en general y trabajar en la prevención. La prevención en salud mental prácticamente no existe y es algo básico. Alrededor de la mitad de los trastornos aparecen antes de los 14 años y alrededor del 75% antes de los 19. Si no hacemos un diagnóstico precoz y una atención temprana, ¿en qué deriva esto?” Deja la pregunta en el aire porque no hace falta respuesta. “Le estamos pidiendo a la gente que pida ayuda y luego no hay nadie al otro lado. Le estamos pidiendo que salte sin red”, indica. La fundación no tiene una atención profesional directa, pero colabora con distintos agentes y asociaciones de salud mental. “Nos han llamado profesionales de las unidades de adultos alarmados diciendo que está pasando lo que nunca había pasado. Se están ingresando niños de 13 años en las unidades de adultos. Se nos dice que los trastornos de conducta alimentaria se han disparado y los intentos autolíticos también. Nos llaman constantemente de los colegios diciendo que no dan abasto”, expone.

El estigma

Los datos cantan “pero la gente sigue callada”, asume. Ahí llega el miedo al estigma. “Nuestra línea de actuación busca visibilizar la problemática de salud mental, porque hasta hora se nos ha dicho que teníamos que callar, no hablar de ello. Y del suicidio totalmente prohibido, porque ello producía un efecto llamada. Nosotros pensamos que es todo lo contrario, porque de lo que no se habla no se conoce. Y, si no hablamos, no existimos y nadie va a resolver los derechos de estas personas”.

La fundación tiene en la arena política otra batalla que librar. La salud mental sigue siendo la hermana que pequeña, el patito feo. “Hay que incluir la salud mental en el sistema de vigilancia de enfermedades para poder hacer una previsión y una gestión eficiente. No se le está dando la importancia que realmente tiene y la situación actualmente es muy grave. Hay que mentalizar a los políticos de que no es justo que se siga tratando a las personas que tienen un problema de salud mental como si fuesen de segunda o de tercera categoría”.

Los tiempos de espera son otra barrera. “Imagínate que pides cita para tu médico de Familia y te la dan para dentro de un año. O tienes suerte y te dicen que tienes que esperar dos meses o cuatro. ¿No habría una revolución popular? Las personas con enfermedades mentales tienen que esperar (...) Una persona que da el paso y decide pedir ayuda con un psiquiatra, normalmente ya lleva mucho tiempo sufriendo y no puede más”, señala Ana González.