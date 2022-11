El coordinador municipal de Compromiso por Lalín, Rafael Cuíña, señaló ayer a un “concejal hombre” del grupo de gobierno por haber, supuestamente, exigido a empleados de la empresa municipal de aguas que realizasen obras en una finca de su propiedad. Explicó que esta denuncia pública surge por petición de trabajadores de Espina y Delfín [compañía que el 8 de abril de 2021 todavía llevaba la gestión del servicio] y que estarían dispuestos, con su testimonio o acudiendo a un pleno, a probar que el miembro del gobierno les exigió con malas formas que llevasen a cabo estos trabajos.

Cuíña concretó que la intervención se llevó a cabo con una paleadora de la empresa, en una finca de la parroquia de Botos, propiedad del concejal, al tiempo que otra excavadora realizó trabajos combinados de renovación de una canalización. “Fue una actuación combinada, dentro de la finca del concejal y en la pista”, indicó. Además, añadió Cuíña, el edil [no quiso revelar su identidad] se habría beneficiado de la instalación, al lado de su propiedad, de una boca anti incendios.

“Que este concejal salga ofreciendo explicaciones, porque si no solicitaremos su dimisión. No es la primera, ni la segunda, ni la tercera cacicada que hace”, sentenció, mientras mostraba los partes de trabajo de la concesionaria realizados, en abril del año pasado. Para el representante de Compromiso, los trabajadores de la empresa decidieron hacer público ahora estos acontecimientos “debido a la prepotencia con la que actuó el concejal”, llegando, al parecer, a amenazarlos con que si no atendían su encargo se encargaría de que fuesen despedidos. Lo que no se concretó en la comparencia es si la empresa estaba al tanto de esta actuación.

Un par de horas después de la comparecencia ante los medios de Cuíña llegaba la reacción del grupo de gobierno, ya en boca del concejal de Obras, José Cuñarro. El edil acusó a Rafael Cuíña de ”sembrar falacias de forma totalmente rastrera”. En primer lugar quiso zanjar cualquier tipo de dudas sobre la utilización de medios públicos para fines privados y dijo que las obras acometidas por Espina y Delfín “en una finca propiedad de mi familia no fueron para aprovechamiento particular, sino para arreglar una la rotura de la tubería de abastecimiento de agua al lugar de Sestelo”. “Piensa el ladrón que todos son de su condición”, adujo.

Cuñarro expuso la que, a su juicio, es la realidad de los hechos. Explicó que hace años sus padres compraron una parcela anexa para ampliar la era de su vivienda y por esa finca pasaba la canalización del abastecimiento de agua hacia el lugar de Sestelo. “Esa tubería sufrió varias roturas, que le correspondía arreglar a Espina y Delfín, como concesionaria del servicio municipal del agua. Cuando, hace meses, se produjo la última rotura, fue la propia empresa la que recomendó y propuso realizar el cambio de la tubería para fuera de la finca, por si había nuevas incidencias y así se hizo”, resume. Y añade: “en ningún momento pedí ese cambio y desde luego las obras no fueron para aprovecharnos de nada. La verdad se puede comprobar llamando al encargado de la empresa, pero a Cuíña no le interesa la verdad, solo el lío y malmeter”, sentenció Cuñarro.

El edil insiste en que tiene la conciencia tranquila “porque los vecinos de la zona saben que por allí pasaba la canalización hacia Sestelo y saben cual es la verdad de los hechos, pero Cuíña está acostumbrado a comportarse como un señor feudal y cuando alguien que no tiene nada que ocultar le hace frente, se convierte en un francotirador sin escrúpulos contra esta persona”. Apunta que recientemente lo señaló “inventando” que hacía uso de un vehículo oficial para fines privados. “De lo que no habla es que en su gobierno había algún concejal que hasta llevaba cabras en coches del concello”, espetó.

“Humo electoral” y proyectos demorados

Cuíña, acompañado de miembros de su organización y del concejal Miguel Medela, quiso valorar el impacto de los presupuestos de la Xunta para 2023 en el municipio. En esencia, dijo que la mayor parte de los proyectos se presentan ahora después de haber sido demorados por razones políticas durante el pasado mandato municipal. Así, recordó que en septiembre de 2017 su gobierno se enteró de casualidad de la existencia de una partida de 4,5 millones de euros de financiación autonómica para desarrollar obras de saneamiento. Entiende que una intervención que debió haberse acometido ya, fue transformada con el proyecto del tanque de tormentas adjudicado recientemente. “Están intentando vender una moto que no se si algún día arrancará”, señaló, en alusión a otras intervenciones dibujadas en las cuentas autonómicas. En lo que atañe al edificio de Medio Rural recordó que no existió interés por hacerlo antes pese a la existencia de un convenio, en 2011, condenando a los usuarios de este servicio durante años a acudir a unas dependencias obsoletas y que no reunían las medidas de accesibilidad. Sí aplaudió la base de helicópteros contra incendios proyectada en Lalín 2000.

Suelo empresarial

Sobre la necesidad de suelo industrial, una de las reivindicaciones de las que hace bandera Cuíña, manifestó que la ampliación del polígono no será efectiva hasta finales de 2025 ó 2026. También habló de la demora del Centro Integral de Saúde, que se activó con un convenio firmado por él como alcalde para que las obras estuviesen rematadas a finales de 2019. Tildó de “vergonzoso” que Crespo presuma de que la Xunta no invertía en Lalín con Cuíña y sí lo hace con él. “Recuerdo, entonces, cuando Crespo y el desaparecido en combate Blanco Carballal decían que solo con partidas genéricas los presupuestos de la Xunta eran buenos”.