La catedrática estradense Ofelia Rey Castelao ha sido galardonada con el Premio Nacional de Historia de España, correspondiente al año 2022, por su obra ‘El vuelo corto. Mujeres y migraciones en la Edad Moderna’ (Universidad de Santiago de Compostela), a propuesta del jurado reunido ayer. El premio, concedido por el Ministerio de Cultura y Deporte, está dotado con 20.000 euros.

El jurado ha destacado su obra ‘El vuelo corto. Mujeres y migraciones en la Edad Moderna’ “por ser una investigación rigurosa con diversidad de fuentes históricas que ofrece una visión integral de las migraciones de las mujeres en la Edad Moderna: las intrapeninsulares, las transoceánicas, las de quienes lo hicieron como personas libres, semilibres o cautivas o como exiliadas”.

Además, el jurado ha señalado este libro “por estudiar sus causas y trascendentales consecuencias demográficas, sociales, laborales, económicas, culturales y morales, a la vez que ofrece el examen de la otra cara del fenómeno, las consecuencias de las migraciones masculinas en las mujeres que se quedaban. Por su destacable aportación a la historiografía española y por su enorme valor social, así como de análisis de una realidad compleja, la de las migraciones, de incontestable actualidad. La obra de Ofelia Rey es un ejemplo de interdisciplinariedad y metodología impecable, con un enfoque actualizado en la perspectiva de género de los procesos migratorios en la España de la Edad Moderna”.

Ofelia Rey Castelao es natural de la parroquia estradense de Arnois (1956). Ejerce como catedrática de Historia Moderna en la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de Santiago de Compostela (USC) desde 2002. En esta Universidad se licenció en 1978 y se doctoró en 1984, en ambos casos con Premio Extraordinario. Desde 1978 fue becaria y ayudante, y en 1986 pasó a ser profesora titular. Ha dirigido quince proyectos de diferentes niveles –acciones integradas, proyectos autonómicos y estatales–, siete tesis doctorales y más de veinte tesis de licenciatura y trabajos de tercer ciclo, y es coordinadora del grupo de investigación ‘Historia Moderna’ de la USC.

Durante unos quince años ha sido directora de la revista ‘Obradoiro de Historia Moderna’. Forma parte del comité científico de revistas académicas como ‘Tiempos Modernos’ (Universidad Complutense de Madrid), ‘Investigaciones Históricas’ (Universidad de Valladolid), ‘Contrahistorias. La otra mirada de Clío’ (UNAM, México), ‘Historia Social’, ‘Trocadero’ (Universidad de Cádiz), ‘Mélanges de la Casa de Velázquez’, ‘Estudis’ (Universidad de Valencia), entre muchas otras. Además, pertenece al Consejo asesor de la ‘Biblioteca de Historia’ del CSIC.

Ha sido vicepresidenta de la Fundación Española de Historia Moderna (2006-2008) y es vocal del Boureau de la Commission Internationale de Dèmographie Historique (elegida en Sídney en julio de 2005). En 2006 fue invitada por la Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales de París, en la que ejerció como directora de estudios. Desde enero de 2006 a octubre de 2009 fue coordinadora de Historia y Arte de la Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva.

Entre sus libros publicados están ‘Historia de las mujeres en Galicia: (siglos XVI al XIX)’ (2009); ‘El reto de romper un techo de cristal en el siglo XXI: mujeres y Ciencias Humanas en el sistema académico y científico español’ (2019) y ‘El vuelo corto. Mujeres y migraciones en la Edad Moderna’ (2021).

Ha colaborado en capítulos y artículos, además de presentar ponencias en congresos estatales e internacionales; ha publicado en revistas de prestigio como ‘Annales de Démographie Historique’, ‘XVIIe Siècle’, ‘Mélanges de la Casa de Velázquez’, ‘Manuscrits’, ‘Pedralbes’, ‘Stvdia Historica’, entre otras. En 2011 se le concedió el Premio María Josefa Wonenburger de Investigación, otorgado por la Secretaría de Igualdad de la Xunta de Galicia.

Con este Premio Nacional de Historia, la catedrática de Arnois suma uno de los galardones más importantes de su carrera, centrándose en dos temas importantes dentro de sus estudios, las migraciones y la mujer.

La vida en Balboa de la hija de Titucho y Esther

Ofelia Rey nació en la aldea de Balboa, en la parroquia estradense de Arnois. Su padre, Juan Bautista “Titucho” era propietario de la ferretería Rey Buela, un negocio centenario que hoy sigue regentando su hijo Juan Rey. Su madre, Esther Castelao, era familia de Alfonso Daniel Manuel Rodríguez Castelao, una de las figuras más importantes de la historia de Galicia. Era la mayor de los cuatro hermanos de la familia Rey Castelao junto a Juan, María del Carmen y María Luisa. A pesar de que sus padres no tenían estudios, eran ávidos lectores y se empeñaron en que sus cuatro hijos llegaran a la universidad. “Especialmente se esforzaron por las tres chicas, una mentalidad muy habitual en las aldeas”, recuerda Ofelia, mientras que Juan se hacía cargo de la ferretería ante el prematuro fallecimiento de su padre. Fue una estudiante destacada en el colegio y en el Instituto Rosalía de Castro de Santiago, hasta que llegó el momento de matricularse en la Universidad. “Fui a Santiago a matricularme a Filosofía y Letras y resulta que ya no existía. Me dirigí a Filología y vi que el latín, que no me gustaba, era obligatorio. Yo estaba apurada porque no podía perder el último autobús que salía para la aldea, así que pregunté qué facultad había más cerca y el bedel me dijo que Geografía e Historia. Y allí me fui y hasta hoy”, contaba la catedrática en una entrevista reciente para FARO.