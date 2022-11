A Estrada se sube al bus amarillo

¿Quién no se hace una idea de cómo puede ser un instituto norteamericano? Películas y series de televisión nos han llevado a todos alguna vez en esos míticos autobuses amarillos para que paseásemos nuestra carpeta entre el bullicio de animadoras, quarterbacks y esos alumnos poco populares que terminan protagonizando la historia del patito feo. La ficción nos ha hecho avanzar por esos pasillos repletos de taquillas personalizadas y ultradecoradas, en los que solo se hace el silencio para escuchar los avisos de la dirección por megafonía. Así era en el célebre instituto Rydell de Grease o en series tan aplaudidas y coreadas como Glee. Aunque nos hayamos pasado por las aulas y los laboratorios, el foco de interés ha estado siempre en los avatares de los estudiantes, totalmente apartado del nivel educativo del high school. El cine también había llevado a la estradense Lucía Filloy Martínez hasta estas aulas en muchas ocasiones. Sin embargo, no ha sido hasta este curso cuando puso sus pies en uno de estos institutos. Lo hizo en calidad de profesora. No llegó para dar clase, sino para observar y valorar cómo trabajan los docentes en centros educativos de Nueva York.

Profesora de inglés en el IES León Felipe de Torrejón de Ardoz, esta estradense recibió el Premio Teach and Learn a las Buenas Prácticas 2022, convocado por el Instituto Universitario de Investigación en Estudios Norteamericanos Benjamin Franklin, de la Universidad de Alcalá y en el marco de su línea de investigación sobre Educación Bilingüe. El proyecto de investigación presentado por Lucía Filloy –se titula Foreign Language Teaching in Disadvantaged Areas y está centrado en cómo sacar provecho a recursos como los auxiliares de conversación en un entorno económicamente deprimido– obtuvo una de la dos bolsas de viaje valoradas en 3.000 euros para realizar un job shadowing –la observación directa de las clases que imparten otros docentes– en un instituto norteamericano. Observar para aprender El objetivo de esta experiencia formativa no es otro que comprobar en primera persona cómo es allí la educación, qué técnicas emplean y cómo aprende el alumnado, buscando extraer conclusiones sobre la enseñanza de idiomas en un sistema educativo diferente. Fue así como Filloy Martínez desembarcó en Nueva York dispuesta a aprender y tomar apuntes de todo lo que pudo ver en aulas de institutos, en este caso del vecino estado de Nueva Jersey y en el distrito de Montgomery. “La experiencia fue maravillosa. El choque cultural no fue grande porque las series de televisión familiarizan, pero hubo muchas cosas que me llamaron la atención”, apuntó esta docente. Entre ellas figuran cuestiones como el hecho de que cada alumno tenga un ordenador o que –en el caso del centro de Nueva Jersey– los estudiantes no se cortasen en absoluto de hacer uso del teléfono móvil mientras el profesor explicaba. “Fue una de las cosas que más me sorprendió. Estaban con los cascos, Instagram, Snapchat... lejos de la lucha que puede haber en cualquier centro español para que guarden el teléfono móvil”, señaló. Esta estradense explicó que hizo partícipe de su asombro a la profesora anfitriona y le trasladó que este uso estaba permitido por la dirección, si bien el supervisor no ocultó la intención de cambiar esta dinámica. “Noté también que usan el refuerzo positivo, quizás, en exceso y que el manejo de las clases es un poco diferente; la organización de los horarios, que aquí es semanal, allí es por días, con muy poco tiempo para comer. No tienen libros de texto y el currículo, quizás, no es tan importante como puede ser aquí”, observó Lucía Filloy. Expresión oral Un aspecto común al sistema americano y al español que encuentra esta docente es la fuerte carga burocrática que el profesorado tiene que afrontar, dedicando mucho del tiempo que podría invertirse en la preparación de las clases a realizar justificaciones por escrito ante la administración. Aunque se queda con el sistema educativo patrio, esta profesora reconoce que, a nivel de enseñanza de idiomas, en España hay algunas materias pendientes. “Los preparan mucho para la exposición oral, que aquí siempre les genera reticencia; aquí a los alumnos les da vergüenza, algo que allí está superado”. Simulacros y saludo a la bandera Filloy Martínez asume que, a nivel instalaciones, en Norteamérica se llevan el sobresaliente. “Son mucho mejores que las que yo podría tener aquí y también tienen mucha más seguridad. Aun yendo con un supervisor, tuvimos que registrarnos y colocarnos una pegatina identificativa”, expone. No tuvo ocasión de presenciarlo, pero le explicaron que realizan simulacros de incendios y de peligro, incluyendo el protocolo de actuación si se da el caso de que una persona peligrosa armada entre el instituto. Teléfono en las aulas y recursos virtuales, sin libros de texto, son otras de las particularidades en clases en las que son los alumnos los que se van moviendo por el centro, teniendo cada profesor su propio espacio para impartir su materia. El patriótico saludo a la bandera y los anuncios diarios por megafonía son tan reales como los icónicos buses amarillos o el fomento de la práctica deportiva, buscando que la escuela sea una parte muy importante de la comunidad y que el profesor esté totalmente implicado en la misma. En resumen, de la experiencia de esta estradense se pueden extraer tres conclusiones. Las primeras son suyas: ver cómo se trabaja en otros lugares ayuda a incorporar cambios aquí y “a cualquier sistema educativo le puedes sacar más provecho si tienes una ratio reducida”. La tercera viene dada: Grease y Glee no nos mentían.