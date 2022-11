Los pájaros de mal agüero de Gres

Las aves que habitualmente se posan en los cables de alta tensión de Gres, en Vila de Cruces, se han convertido de un tiempo a esta parte en pájaros de mal agüero para los vecinos de este lugar. Y es que recientemente se quedaron sin luz debido a los disparos que supuestamente efectuaron los cazadores con intención de darle a los animales. Alfredo Rodríguez, responsable de mantenimiento de Electricidad Arteaga, quiere dejar claro que su denuncia tiene que servir para “concienciar a los cazadores de que esto no se puede hacer”.

Los incidentes de los que habla Rodríguez tuvieron lugar el pasado domingo 23 de octubre, dejando entonces a los usuarios sin luz durante más de tres horas seguidas, y sábado 29 de octubre, cuando los desperfectos del cableado originado por los perdigones cortó el suministro en Gres casi cuatro horas. “No sabemos todavía quiénes son, pero está claro que son cazadores, de los que en la zona van al corzo y al jabalí, por eso es todavía más incomprensible”, explica Rodríguez. Lo cierto es que en ambos casos los cables aparecieron dañados por la munición empleada, teniendo que ser restaurados para poder mantener el suministro en Gres.

Alfredo Rodríguez hace hincapié en que su denuncia no es contra el gremio de cazadores, sino que quiere poner en entredicho el comportamiento irresponsable de unos pocos que perjudican al colectivo con sus actos. En este sentido, pide la colaboración por parte de los cazadores para erradicar este tipo de actuaciones que no benefician a nadie y que dejan en entredicho el comportamiento de los que sí cumplen con las normas. Los incidentes producidos en el cableado de alta tensión de Gres han provocado un malestar entre los vecinos, que no entienden las razones de los cazadores que supuestamente disparan a los pájaros. En cualquier caso, tanto el responsable de mantenimiento de Electricidad Arteaga como los residentes en esta populosa parroquia cruceña confían en que la denuncia también sirva para que sean los propios cazadores los que desistan de estas prácticas.

Datos oficiales indican que los tendidos eléctricos matan cada año más de 300.000 aves en toda España. Sin embargo, en Gres son las postas quienes los eliminan.