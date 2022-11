El responsable municipal de Deportes de Lalín, Avelino Souto, desmiente las acusaciones vertidas anteayer por el portavoz del BNG, Francisco Vilariño, acerca de la situacióna del multiusos. El nacionalista alertó de la presencia, una vez más, de goteras en el interior del recinto y quejas por averías en el spa relacionadas con carencias de mantenimiento o el uso de productos con intenso olor a lejía

Souto defendió las instalaciones del Lalín Arena como “un referente para otros muchos ayuntamientos” y calificó como “ampliamente satisfactorio” su funcionamiento, a pesar de reconocer la existencia de “goteras en algún punto focalizado” debido a las intensas lluvias caídas en las últimas semanas. Al respeto, avanzó que las mencionadas goteras serán arregladas y desmintió que se deban a filtraciones de agua relacionadas con la reparación de la cubierta, que el gobierno municipal, presidido por José Crespo, logró acometer “a coste cero para las arcas municipales” tras la negociación con la aseguradora.

Avelino Souto considera “habitual” que el portavoz nacionalista trate de “inventar una situación caótica que no se corresponde con la realidad del Lalín Arena”, pero considera “rastrero desparramar dudas y infundios sobre una cuestión de salud pública como la salubridad del agua, cuando lo cierto es que todas las analíticas que hace Sanidad, que no son pocas, están en regla”, manifestó. No obstante, desde el gobierno no se aclaró a qué deberían achacarse [siempre según la versión de los nacionalistas] que el spa no funcionase con normalidad y a diario.

“Desde hace semanas vemos que el BNG ya está en una precampaña acelerada en la que le vale todo para desgastar al gobierno, aunque sea recurriendo a falsedades. Pero lo que están evidenciando es que su sitio idóneo es la oposición, porque el único que se les da bien es malmeter y criticar, ya que cuando cogobernaban Lalín su gestión sí que hacía aguas por todos los lados. Solo hay que recordar las obras que dirigió el señor Vilariño en las calles Vidal Abascal y Wenceslao Calvo Garra”, afirma el edil.

Nuevos marcadores

Además, incidió en que “la mayor parte de las máquinas no funcionaban cuando el PP recuperó el gobierno” y hizo hincapié en la inversión de cerca de 150.000 euros para la adquisición de nueva maquinaria. Destacó, asimismo “las inversiones continuas” que se siguen haciendo en el Lalín y avanzó que se está estudiando la instalación de nuevos marcadores.

Por otro lado, defiende la apuesta por potenciar las clases específicas para personas mayores, actualmente con cerca de un centenar de usuarios y reta a Vilariño a que diga “cuanta gente mayor había practicando deporte en el Lalín Arena en el anterior mandato”.