Cultura en Lalín con cores moradas es el lema elegido por el Concello para los actos del departamento de Cultura para el presente mes de noviembre. Un congreso sobre gastronomía, eventos relacionados con el 25-N o la festividad de Santa Cecilia son algunas de las propuestas más destacadas en el calendario de actividades de la concejalía dirigida por Begoña Blanco.

Mañana a partir de las 18.00 horas la biblioteca municipal acogerá un encuentro de la comunidad infantil de lectores Os e as Mirlotís. Para las 20.30 horas del viernes está prevista la inauguración en el museo Ramón María Aller de los trabajos de la XV Xuntanza Obradoiro Internacional das Artes Plásticas de la Fundación Paco Lareo-A Solaina de Piloño. Bajo el título Unha pincelada a Paco cuenta con la participación de los artistas Cristina Castro Romero, Uxía González Fernández, Cora Nova Pérez, Lucía Perdiz Dávila, José Miguel Pinho Almeida, Juan José Liñares Nieto, Armando Emilio Martínez Vázquez, Fernando Manuel Veloso Pereira, Carmen López Barcala, María Porto Romero, Begoña Costa Guerra, Camilo Camaño Xestido, Lucía Dubra, Carlos Santos, Fondevila y Paío.

El jueves 10 habrá la charla informativa sobre Agresións sexuais e violencia sexual (20.30 horas en la sala de prensa del consistorio), que estará impartida por Angélica Mercado Torres, especialista universitaria en Estudios de Género y Políticas de Igualdad. . El viernes 11 habrá una charla coloquio y una clase práctica de suelo pélvico a las 20.00 horas en el museo

El club Os e as Mirlotís regrsará el jueves 17 a la biblioteca y las 19.00 horas se presentará en el consistorio el libro de Charo Golmar No bico do vento. El sábado 19 habrá un concierto de santa Cecilia de la Banda de Vilatuxe a las 12.15 horas en el auditorio de esta parroquia y a las 17.00 se hará en el bajo de la Casa de Álvaro un show cooking sobre meriendas saludables organizado por Mel e Canela”. Ya a las 21.00 horas en el Salón Teatro tendrá lugar el concierto del Coro da Ra.

El domingo 20 y el lunes 21 se desarrollará el Foro Camiños gastronómicos enmarcado en el proyecto Os Cocidos do Camiño. Y partir de las 12. 30 horas será el concierto de Santa Cecilia de la Banda de Muimenta en el auditorio de esta parroquia y a las 19.00 en el Salón Teatro tendrá lugar una actuación de del Coro Luis Areán y Xoven Voz y organizado por la Coral de Lalín. El 24 habrá una charla coloquio sobre la alimentación en la mujer relacionada con la menopausia, a las 20.30 en el museo

El viernes 25 de Noviembre, Día Internacional contra a Violencia de Xénero, se promoverá una concentración en el vestíbulo del ayuntamiento al mediodía en la que participarán centros educativos. Y en el Centro Comercial Pontiñas se desarrollará el día 26 una iniciativa que abarca una mirada diferentes manifestaciones artísticas, literatura, danza, música o imagen... para visibilizar la labor contra la violencia.

También el día 26 a las 20.00 horas y en el auditorio de la capital municipal será el concierto de Santa Cecilia de la Banda de Lalín, mientras que el domingo 27 tendrá lugar a caminata Devesas do Candán, de 12 kilómetros y con una dificultad alta. En la web www.roteiros.lalin.gal se ofrece más información. En esta jornada también tendrá lugar el Concierto de Santa Cecilia de la Banda de Prado, a partir de las 14.00 horas en el CEIP Xoaquín Loriga.

Y por último, el martes 29 en la sala de prensa del consistorio acogerá la conferencia Consecuencias da violencia de xénero. Será impartida por Miguel Lorente, médico forense y experto en violencia de género. Y el martes 30 a las 12.00 horas en salón teatro se desarrollará el taller Violencia de xénero e masculinidade, a cargo de Lorente, para el alumnado de los institutos.