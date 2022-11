Un “tic-tac” con siglos de historia

Puente ha protagonizado numerosos artículos en este medio, de los cuales guarda recortes en una vetusta carpeta. Fuese por su destreza con las agujas o con las ondas radiofónicas, el estradense se ha labrado una intachable reputación. No obstante, existe un rasgo suyo que todavía no ha sido mencionado; el gusto por coleccionar estas máquinas.

Cuando entramos en su local en la calle San Paio apreciamos de inmediato que no se trata de una relojería cualquiera. De sus paredes, blancas y rugosas, cuelgan numerosos relojes de todos los estilos y épocas. Vitrinas de cristal dejan entrever joyas con estas esferas numéricas, así como las variantes de mesa, entre otros artilugios que parecen perderse en este museo improvisado dedicado al tiempo.

La colección de Manuel supera las 100 piezas de relojería, en todas sus formas. Algunos proceden de la zona, como la vieja esfera del Concello, restaurada por él mismo, o el primero en dar la hora en el antiguo Mercado de Abastos, datado del 1924. Respecto a este último comenta “no es muy bonito, pero tiene valor por su historia y lo que representa”. Otros llegan de Francia, como una hermosa pieza dorada de estilo “Napoleón III” o “Notario”, varios vieneses, o los de pared estilo “Ojo de buey”.

Para llegar a semejante catálogo, Manuel solía tener que desplazarse a otras ciudades; “empecé a comprar en las ferias de antigüedades. Iba a Portugal, a Orense los primeros domingos de cada mes, a Pontevedra...”. Algunos se los quedaba, otros los arreglaba y los vendía a otros coleccionistas. Actualmente, el principal demandante de estas piezas es un alemán residente en Camelle, “se llevó ya unos diez. Él hace las cajas y nosotros mandamos la maquinaria, incluyendo péndulo y pesas. Lo hace sólo para su uso particular, pero la verdad es que hace cajas muy originales”, y agrega que “de esos hay pocos”.

De todos los que posee, su favorito lo tiene en casa, data del 1950 y consta de un carrillón de más de cien kilogramos de peso; “es un Ignacio Murua, un ingeniero de Victoria que ya desapareció, pertenece a un sistema de relojes monumentales que había antes”.

Además de los de pared, los de mesa y los de pie, Manuel confiesa que también posee “algunos de mano bastante interesantes”. No es capaz de determinar exactamente la cantidad, “los tengo por todas partes”. Su hobby es arreglarlos en sus ratos libres, volver a oír su melodía tocar al dar las horas, su mecanismo latir de nuevo. Aunque reconoce que “el trabajo me deja poco tiempo para dedicarme a esto”.

Un interés que va perdiendo adeptos

Cuando Manuel empezó en esto, siendo todavía un niño y aprendiendo de su padre y de su tío, la profesión era distinta. Los relojes no solo del consistorio, sino también de las distintas iglesias parroquiales de la zona, precisaban revisión asidua y algunos incluso requerían que “fuese diariamente a darles cuerda para mantenerse en funcionamiento”. No obstante, eso ha cambiado, “ahora muchos son electrónicos, porque no requieren de un mantenimiento tan frecuente. Nadie tiene que encargarse de ellos”. Para él “es una pena que esto se pierda, pero la gente joven no tiene tanto interés”. Con todo, el relojero estradense sí pudo transmitir su amor por estos mecanismo a su hijo, Ángel, quien tras formarse en el diseño de joyas ayuda ahora a su padre en el negocio familiar, asegurando al menos una generación más el legado del apellido Puente en este sector.