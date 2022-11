Ducias de rapaces e rapazas saíron a pedir lambonadas polas casas en Silleda na tarde do pasado domingo. É o segundo ano consecutivo que se celebra esta procesión, sen dúbida importada do Halloween de Estados Unidos que o cine espallou por todo o mundo e que, segundo a teoría extendida nos últimos anos, podería ter a súa orixe no Samaín de Irlanda, unha festa ancestral para celebrar o ano novo celta, pechar a temporada das colleitas e prepararse para a estación máis fría e escura do ano. Por iso, era o momento de honrar aos defuntos e sinalar os fogares con candeas para que as ánimas puidesen volver a xuntarse coas súas familias, unhas luces a miúdo protexidas dentro de nabos ou cabazas previamente baleirados. Mito ou realidade, o Samaín veu para ficar.

Como xa fixera hai un ano, a veciña Sabela Novoa promoveu con éxito a través das redes sociais unha cita para que a cativada puidera ir ás casas previamente anotadas, co gallo de non molestar a ninguén. Así que, na tarde do domingo, foron varios os grupos de nenos e nenas que se puxeron as súas mellores e máis terroríficas galas para petar ás portas ou tocar os timbres dos dezasete fogares inscritos onde sabían que serían ben acollidos..., unha vez superado o susto inicial, claro. A maiores das vivendas incluídas no listado divulgado –mapa de ubicación incluído–, tamén houbo outras que colocaron globos e adornos de medo nas súas portas para indicar aos romeiros que alí eran tamén benvidos. Por outra banda, onte tivo lugar un obradoiro de pintura de caras, decoración de cabazas e cociña organizado pola ANPA Raparigos, do CEIP Plurilingüe de Silleda, cuns sesenta participantes. Tampouco faltou o baile a ritmo de Samaín e sorteáronse tazas e botellas doados polo empresario Carlos Salgueiro, de C&S. Tamén colaboraron o Concello de Silleda, Eroski e centro óptico MV de Santiago.