La corporación de Rodeiro celebró ayer su pleno ordinario, en el que salió adelante con los votos del PP y del PSOE la modificación de crédito que permitirá destinar 800.000 euros del remanente al plan de pistas y aldeas. Con esta cuantía se intervendrá en las siguientes pistas; de Vilameá a San Cristovo; de Saborín al cruce de Cantelle; de Cantelle al cruce de Bagarelas; del cruce de Melide a Xabalde; de Vilela a Xabalde; de San Martiño a Ourín; de Outeiro a Fraga, y la entrada noroeste San Cristobo. Se mejorarán también las aldeas de Adelán; Os Vilares; Lamas; Castugares; Carboentes y de Farán. El ejecutivo que lidera Rubén Quintá todavía dispone de otros 700.000 euros en los remanentes.

Desde la oposición, Unidade por Rodeiro votó en contra porque estas intervenciones no disponen de cofinanciación por parte de la Xunta. El ejecutivo local replicó que se tratan de dos proyectos distintos, y que el gobierno autonómico ya asume la puesta a punto de las vías de su titularidad que pasan por el municipio, de modo que no existen convenios con otras administraciones para acometer la mejora de carreteras. Apuntó que gracias a estas modificaciones de crédito con cargo a remanentes pudieron acometerse otras actuaciones como mejoras en la biblioteca o en el centro de salud, por ejemplo.

En el turno de ruegos y preguntas, Unidade criticó la falta de proyecto para la depuradora. Desde el gobierno local se replicó que está en contacto con los vecinos para conseguir los terrenos, mientras Augas de Galicia se encarga de tramitar todos los permisos.

Pleno extraordinario

Antes de la sesión ordinaria tuvo lugar un pleno extraordinario con un único punto del día, propuesto por Unidade por Rodeiro. Alberte Lamazares defendió la firma del gobierno local de ocho convenios con otras tantas asociaciones culturales y deportivas, en los que ya marcaba la cuantía que debía recibir cada una.

Para el gobierno local es una medida injusta, dado que el municipio cuenta con 32 colectivos en total, y fuera de la iniciativa de Unidade se quedaban entidades como la asociación de vecinos de Portela, Cabaleiros do Faro o la Asociación de Mulleres Rurais. El año pasado el gobierno local no pudo sacar las ayudas a colectivos por dificultades administrativas, pero para la convocatoria del presente año está estudiando ya cómo incrementar las partidas económicas. La propuesta de Unidade no salió adelante por el voto en contra de los ediles del PP.

Renuncia de José Camba e ingreso de Miguel Conde

La sesión plenaria formalizó ayer la renuncia a su cargo de uno de los concejales del PP, José Manuel Camba Mejuto. El ya exconcejal de Deportes formaba parte de la corporación desde 2015, pero ya iba en la lista del PP en la candidatura de 2011. Por su parte, Miguel Conde Vales es desde ayer el nuevo concejal de Unidade por Rodeiro, en sustitución de María Belén Villanueva Patao, que abandonó la corporación en septiembre por cuestiones laborales. El pleno, además, aprobó de forma definitiva la cuenta general de 2021, tras su exposición pública.