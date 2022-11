Cando coñeces a unha persoa desde que nace, sendo ti un rapazoulo, e a ves medrar entre a súa casa e a túa, coma se fora unha máis da túa familia, sabes que non é unha veciña calquera, que sempre haberá algo especial, un vínculo que se mantén por moito tempo e moitas vicisitudes que pasen. Por iso –e vaian por diante as sinceras desculpas polo protagonismo indesexado–, falar de Mónica e dos seus irmáns (era a primoxénita de catro) é falar da miña infancia, da miña familia, da casa onde me criei. A vida non foi doada para aqueles rapaces que non rompían un prato (textualmente) e para a súa nai, Luisa, que os sacou adiante na soidade que supón ter en Suiza ao seu home –o bo de José era, coma tantos outros, o sustento económico familiar–, e logo perdelo ao pouco de retornar.

Durísima loita Non é de extrañar que Mónica Dacosta Salgado forxase un carácter de loitadora que a levou a converterse nunha exitosa emprendedora sendo moi xoven, mais tamén a ser quen de manter, con grandísima enteireza, durante máis de tres lustros unha durísima loita contra a enfermidade que, finalmente, acabou coa súa vida. Nada na parroquia silledense de Ponte o 3 de xullo de 1980, Mónica falecía na madrugada do último día de outubro aos 42 anos de idade. Os seus restos mortais foron depositados no tanatorio Albia de Silleda, desde onde partirán hoxe, martes, ás tres da tarde, cara a igrexa de San Miguel de Ponte para o funeral e inhumación no cemiterio parroquial. Traxectoria laboral Diplomada en Relacións Laborais, comezou a súa andaina profesional no departamento de recursos humanos dunha empresa, na que estivo varios anos e onde adquiriu formación e experiencia para dar o salto á aventura emprendedora. Foi así como en 2012 fundou, canda o seu marido, David Campos Moreira, Grupo Gallega Laboral Deza, sociedade radicada en Silleda e adicada á selección de persoal e á impartición de cursos formativos. So seis anos despois, en 2018, adquiriron a empresa Centro de Orientación de Estudios Comerciales (Coesco), ubicada no Concello de A Estrada. Condolencias Os equipos das dúas empresas emitían onte un comunicado no que lamentan profundamente o falecemento da súa “compañeira e guía”. Consternados por un desenlace non por agardado menos indesexado, mostran as súas “sentidas condolencias” pola perda “dunha gran persoa” que deixa “un enorme vacío”. “Fomos afortunados os que te coñecemos e compartimos o noso día a día contigo. Gran persoa e exemplo vital para outras moitas; que o teu recordo permaneza e a túa traxectoria sexa recordada”. Amén. Desde logo, a Mónica non lle regalaron nada, traballouno ela desde ben noviña, primeiro en solitario e logo nun tándem inseparable co seu David, con quen tivo ao seu fillo Manuel. Pero, á marxe da súa traxectoria empresarial, Mónica deixa unha fonda pegada en todos aqueles que a coñecemos, a tratamos e a quixemos, como veciña, como compañeira de xogos e, sobre todo, como a gran filla, irmá, esposa e nai que foi e que sempre será. Así te lembraremos, Mónica. Así te lembrarán.