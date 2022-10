Non existe a crise dos 40. Non para a Asociación Cultural Vista Alegre, que comezou a funcionar en 1982 e que dende entón ten desempeñado unha notable traxectoria “como dinamizadora da vida cultural de Silleda”. Son palabras da presidenta da Deputación, Carmela Silva, que estivo onte presente nos actos do 40º aniversario do colectivo da Bandeira, xunto ao conselleiro de Cultura, Román Rodríguez, e o secretario xeral de Política Lingüística, Valentín García. Entre os asistentes, amén de políticos locais, tamén se atopaban o xefe territorial da Consellería do Medio Rural, Antonio Crespo, ou os presidentes das fundacións cruceñas Xosé Neira Vilas e A Solaina, Fernando Redondo e Carmen Lareo, respectivamente.

Os actos conmemorativos arrancaron coa descuberta dun singular monumento ao peregrino, que permitirá a quen queira sacarse fotos coa tradicional vestimenta dun romeiro medieval. Abriu o programa oficial actuación do grupo de gaitas de Xirandola, que interpretou dúas pezas musicais para darlle o paso á estrea do documental 40 anos de Vista Alegre. A peza está dirixida por Adela Castro e producida por Meteórica. Nela interveñen Carmela Silva, pero tamén a presidenta de Vista Alegre, Lola Sangiao, e anteriores persoas que ocuparon este cargo, así como socios de honra ou cargos políticos vinculados ao colectivo, como é o caso do alcalde, Manuel Cuiña.

O documental recolle, tamén, impresións de membros de Vista Alegre que se integran ademais noutros colectivos da localidade, como Fortín da Pomba, Xenerais do Entroido da Bandeira, Amigos da Empanada, a Asociación de Amas de Casa e Mulleres Rurais Avelina Valladares ou a Banda de Música Recreativa e Cultural de Bandeira. Foi esta formación, que tamén cumpre 40 anos neste 2022, a que interpretou por primeira vez onte a Xota de Vista Alegre, composta por Sergio Rodríguez Pena. Esta estrea tivo lugar despois da intervención de autoridades. Pola tarde, os protagonistas do programa foron unha comida de confraternizacióbm cun menú a base de carne ao caldeiro, polbo, postre, bebidas e café, a a actuación de Manoele de Felisa, que levou por título Cancioneiro do Camiño.

No seu discurso, Carmela Silva deixou moi claro que as propostas culturais e lúdicas de Vista Alegre converten a esta asociación “nunha das entidades máis activas de Galicia no eido cultural e ademais sinal de identidade da comarca do Deza”.

Ramón de Valenzuela

A titular da Deputación quixo tamén ter un recordo para os e as emigrantes que financiaron a construcción da escola que, co tempo, pasaría a ser sede desta entidade. Vista Alegre ten unha programación cultural e lúdica prácticamente todos os meses do ano, ao mesmo tempo que traballa pola posta en valor da obra do escritor Ramón de Valenzuela (nacido na parroquia de Manduas) e do cruceño Xosé Neira Vilas. De feito, desde o ano 2019 custodia os libros donados da biblioteca familiar de De Valenzuela e de Mariví Villaverde. Á marxe de funcionar como unha máis que completa biblioteca no rural, nas dependencias de Vista Alegre tamén se selan as credenciais daqueles peregrinos e peregrinas que cubren a ruta xacobea da Vía da Prata cara a Santiago de Compostela.

Dende comezos de setembro, as dependencias da antiga escola da Bandeira acollen tamén distintas clases de ximnasia terapéutica, pilates, zumba e novas tecnoloxías. Durante este mes que hoxe remata, ademais, veciños e visitantes puideron contemplar a exposición itinerante Quentiños da forxa, da mencionada Fundación A Solaina Paco Lareo. A mostra xa puido verse en Lalín e Rodeiro, así como noutras localidades veciñas do Deza, como Vedra.