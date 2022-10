A siete meses para las elecciones municipales, el Partido Popular de Lalín se arma para la contienda. La puesta de largo oficial de su nueva sede sirvió para anunciar que el 18 de diciembre se celebrará el congreso local del que José Crespo Iglesias saldrá reelegido presidente y, salvo sorpresa, lanzado como candidato a la alcaldía. “Mi ilusión ahora es presidir el PP y luego buscar lo mejor para Lalín”, proclamó ayer, tirando del lema de campaña que le llevó a reconquistar el poder municipal en 2019. “Si soy yo, estupendo, y si es otro u otra, no pasa nada. Me da igual. Si aparece alguien mejor, aun me liberaba de una carga importante”, manifestó.

El comité organizador del congreso estará presidido por Román Rodríguez e integrado por José Luis Lamas, Uxía Pérez García, Sonia Rivas Presas y Patricia Pájaro. Habrá tres relatorios: cultura y educación, a cargo de Javier Carballude; discapacidad, por Ana Belén Alvarellos; y empleabilidad, sin asignar. El nuevo portavoz local es Pablo Areán, concejal desde marzo, por su “bonhomía”, en palabras de Crespo, que destacó, entre su “montón de virtudes”, las de ser “tranquilo, afable, un magnífico conciliador”, y pone como ejemplo la resolución de los problemas que surgieron en la reforma de la calle Monte Faro. Semanas fantásticas Crespo presentará una directiva con “savia nueva”, pero contando también con su actual equipo, “todo orientado a mantener el gobierno local”. “Nuestra idea, que funcionó muy bien hace cuatro años, es estar en la arena, no en ninguna póla, sino haciendo gestión, haciendo política desde un PP sin complejos”, avanza. “Cuando hay solo jaculatoria sin hechos se desmorona el chiringuito”, declaró el alcalde, que volvió a sacar pecho tras “unas semanas fantásticas”, no sin advertir que “cuando la limosna es mucha hasta el santo desconfía”. Es decir, “no nos vamos a dormir en los laureles”, pero tampoco “pedir disculpas por las cosas que vienen para Lalín”. La nueva sede popular, abierta a las demás agrupaciones dezanas, está situada en el número 9 de la calle Matemático Rodríguez y ya viene funcionando como tal desde hace meses. “Ahora tenemos un presidente [provincial] de Deza”, se congratuló ante Luis López Diéguez, también invitado al acto de ayer, junto con la secretaria, Luisa Piñeiro, y la directora general de Xuventude, Cristina Pichel, la única sin experiencia en la gestión local, como le recordó Crespo. “No te estoy diciendo nada, pero hay que pasar por el mundo local, porque las cosas se ven de otra manera”, le aconsejó. Rodríguez, que se confesó “un poco supersticioso”, se mostró convencido de que “esta sede nos va a dar suerte: está bien ubicada, es fácil desde aquí percibir lo que pasa en la calle”. “Eso nos va a ayudar a ganar las elecciones, con un equipo humano fantástico y un liderazgo fuerte, como el de Pepe”, añadió. López puso de manifiesto “el dinamismo” del PP lalinense, su “capacidad de movilización” y su “unidad”. A su juicio, eso fue lo que posibilitó que, tras “una ejemplar travesía por el desierto”, Crespo “sacase fuerzas de onde otros probablemente no daríamos y forjase un equipo con un gran trabajo para recuperar la alcaldía”. Con la vista puesta en el 28-M y consciente de que “en política no hay mayor enemigo que la confianza”, demandó a los presentes “la misma intensidad” que en 2019. Y puso en valor dos méritos de Crespo: “No tiene que demostrar a nadie su capacidad de gestión para transformar el pueblo y sabe ganar elecciones con viento a favor y en contra”. Señala que “es uno de los activos políticos más importantes” de su partido en Galicia, pero también en España. Magosto Pero el PP tiene otra “cita importante” dentro de una semana: la cuarta edición de su magosto, que tendrá lugar el 6 de noviembre en los dos pabellones viejos de deportes, ya con más de 1.200 entradas vendidas. “Fue un revulsivo importante cuando empezamos, nos dio ánimos para tener claro que teníamos serias opciones de ganar las elecciones”, refiere.