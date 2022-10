Compromiso por Lalín y PSOE se declaran “hartos” de que el conselleiro de Sanidade y la Fundación Pública Urxencias Sanitarias 061 “respondan siempre con un copia y pega” a las demandas planteadas desde Deza. Les parece “bastante grave que no respeten” a sus trabajadores y compañeros de profesión que ejercen en la comarca y que firmaron en número de 115 para reivindicar más medios asistenciales para las urgencias.

Ambos partidos consideran “insuficientes” las dos ambulancias para “la alta demanda asistencial”. Subrayan que los dos helicópteros (Santiago y Ourense) solo están operativos con luz diurna y si las circunstancias meteorológicas son propicias. “Así que no vendan la moto de que atienden al rural rápidamente en situaciones de riesgo vital”, advierten. “También es mentira que tengamos una ambulancia medicalizada y otra de enfermería”, puesto que cubren todo el área sanitaria de Santiago-Barbanza, de modo que “podrían estar ocupadas en otras zonas”, por lo que “no son dos recursos exclusivos para Deza”.

Los profesionales del Sergas en Deza “saben de sobra” la dotación del material en las dos ambulancias asistenciales y lo que reclamaron por escrito son “monitores que tengan la función de realizar ECG a 12 derivaciones en los domicilios, esenciales para una rápida actuación in situ, debido a las múltiples salidas por patologías cardíacas y a la dispersión demográfica”, apuntan desde Compromiso y Partido Socialista. Niegan que en los dos PAC y en las ambulancia exista este tipo de aparato de electromedicina. Respecto al capnógrafo, sí los hay en las ambulancias, pero no en los PAC, de modo que cuando los médicos salen a domicilios en taxi o por otros medios no van provistos de estos aparatos.