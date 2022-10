El alcalde de Silleda, Manuel Cuiña, sale al paso de las explicaciones del delegado territorial de la Xunta sobre la escasísima inversión, en los presupuestos de 2023, en este municipio, así como en Vila de Cruces, Agolada y Forcarei.

A Cuiña no le vale que para figurar en los presupuestos haya que concurrir a convocatorias en tiempo y forma. “Decir que no tenemos inversiones porque no las pedimos es tratarnos de parvos”, asevera. El regidor indica que Silleda concurre a esas líneas “a veces con más suerte que otras”, como ocurre con la reforma necesaria del parque infantil de A Bandeira, “que fue denegada y que acometerá el Concello con fondos propios”. Denegado también quedó el taller de empleo Silleda Foresta en 2018. En las últimas convocatorias de obradoiros de empleo, Silleda no cumplía los parámetros de la solicitud porque, paradojas, no alcanzaba la tasa de desempleo estipulada. El último taller de empleo que acogió Trasdeza fue Semente de Pedra, en 2016.

Obras comprometidas desde hace años

Cuiña lamenta “profundamente que le tocase a Luis López salir a la palestra para defender lo indefendible”, argumentando que en los cuatro concellos (donde no gobierno el PP) ya hay actuaciones en marcha y que en el caso de Silleda están comprometidas desde hace años, como la parcelaria de Oleiros o el vial Silleda-Laro. Tampoco comprende por qué López menciona actuaciones como la apertura del Polo de Emprendemento, ya que se ubica en la sede de la Fundación Roberto Rivas, o la pasarela sobre el Ulla en Cira, “que por cierto, no pedimos, y de la que tenemos conocimiento por una foto en los medios de comunicación”. Resulta que esta pasarela obedece a un proyecto presentado por el PP, como asegura su portavoz, Ignacio Maril.

Lo que sí lleva años pendiente, más de diez, es la reclamación del Concello y de la comunidad educativa para una reforma integral del CEIP de Silleda o, en su caso, la construcción de un nuevo complejo. La última reclamación formal fue en 2018. Da igual que sea uno de los centros educativos más antiguos de la comarca o que en él estudien más de 350 niños y niñas. “El delegado dice que las prioridades y el cronograma de las actuaciones en materia educativa se determinan en base a criterios técnicos y presupuestarios. Pues que nos aclare entonces cuáles son las prioridades para reformar antes que el de Silleda centros educativos más nuevos o con menos alumnado”, interpela. Porque ni al Concello ni al CEIP le sirve con que se arreglen solo los baños, al haber goteras en el comedor o un patio sin cubrir.

Centros de salud

Cuiña recuerda que las inversiones que reclaman él y sus homólogos de Cruces, Forcarei y Agolada “son de justicia, en servicios e infraestructuras que son de la Xunta, no de los concellos”, recalca. Por eso, como ya hizo días atrás, Cuiña pregunta qué va a ocurrir con el camping de Medelo, propiedad de la Xunta y abandonado desde 2013, o con centros de salud que todavía no pasaron a ser gestionados por la administración autonómica, como el que tiene la localidad de A Bandeira.

Los populares cargan en tromba contra los alcaldes

El Partido Popular salió ayer en tromba a cargar contra los cuatro alcaldes que se unieron para hacer frente común ante la ausencia de inversiones de la Xunta en sus territorios. En una estrategia orquestada, los portavoces populares calcan sus críticas a los regidores, en cuya gestión descargan toda la responsabilidad, además de poner de manifiesto actuaciones financiadas por la administración autonómica.

La diputada y portavoz del grupo municipal del PP de Forcarei, Belén Cachafeiro, culpa a la alcaldesa, Verónica Pichel, por la falta de inversión en el municipio por parte de la Xunta, la Diputación de Pontevedra y el Gobierno Central. En palabras de Cachafeiro, esta ausencia de financiación deriva del “pasotismo, vagancia, política de enfrentamiento e incapacidad” que está mostrando Pichel durante su mandato. El PP forcaricense señala que, en los últimos tres años, el máximo organismo gallego invirtió 7,8 millones de euros en Forcarei. Además, Cachafeiro culpó a Pichel de asegurar “que la Xunta investirá 0 euros” en el municipio, a pesar de “conocer” que están adjudicados más de 700.000 euros por parte de la Xunta, para utilizar en las mejoras de los dos colegios.

Vila de Cruces y Agolada

Desde el PP cruceño, Jesús Otero considera que el gobierno de Xuntos pudo perder hasta 7 millones de inversión de la Xunta por no tener un proyecto claro para la traída de agua de Brandariz o el desarrollo del polígono agroforestal. “Luis Taboada se limita a fundir remanentes, y a este paso a finales de año podemos tener un agujero de 600.000 euros de facturas sin pagar”, vaticina el exregidor.

Su compañera del PP de Agolada, Carmen Seijas, propone que el alcalde, Luis Calvo, “se haga a un lado ante su incapacidad para conseguir inversiones serias de la Xunta, del gobierno estatal o de la Diputación”. Y apostilla que el taller de empleo en el que participa junto a Rodeiro y Dozón “le cayó de rebote”.

Maril alude a la “falta de proyecto” del regidor

Mientras Luis López señalaba que las obras en centros educativos se deciden en función de prioridades, el portavoz del PP, Ignacio Maril, concreta que el proyecto para el CEIP Plurilingüe de Silleda “está en redacción para incluir también las demandas del Ramón de Valenzuela, para atenderlas al mismo tiempo”. Para Ignacio Maril, Manuel Cuiña “ni siquiera sabe cómo están los proyectos del Concello en la Xunta, o actúa con mala fe al pedirnos a nosotros que protestemos contra la Xunta”. Le pide al gobierno local socialista que se ponga a trabajar “y no haga como con las ayudas de material escolar y a los estudiantes universitarios, que este año vinieron dos meses más tarde y con el curso iniciado”.

Maril sostiene que Cuiña “lleva años desatendiendo el mantenimiento de los centros, lo que hace que alguno de ello tenga que pagar años atrás el mantenimiento de la caldera”. Añade que el ejecutivo local “no fue capaz de presentar ningún proyecto solvente a la Xunta, lo único de que se preocupó el regidor fue de conseguir fondos para la construcción de su mausoleo en el nuevo concello”, para que el que la Xunta concedió una ayuda de 250.000 euros para la eficiencia energética del inmueble.