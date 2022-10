“Yo estoy orgulloso de mis apellidos, pero hoy en día los títulos no te dan ninguna ventaja”

La aristocracia ya no existe como clase, ni económica, ni social, ni culturalmente. Actualmente, la posesión de un título nobiliario no otorga ningún estatuto de privilegio, al tratarse de una distinción meramente honorífica, según indica el Tribunal Constitucional. Desde luego, hoy, ostentar un título no supone ventajas, y sí algunos inconvenientes. Antonio Sacristán y Moreno es un aristócrata por partida doble enamorado del paisaje gallego que junto a su esposa está intentando devolver parte de su esplendor al silledense Pazo de Cascaxide.

–¿Cómo se lleva eso de ser doblemente noble en el siglo XXI?

–Si soy sincero, se lleva regular. Por un lado, es bonito porque tienes acceso a toda la historia de la familia. Lo que ha pasado bueno y lo que lo ha sido menos porque en todas las familias cuecen habas. Es muy fácil seguir el rastro hasta la concesión del título. Mis títulos proceden de Aragón y lo interesante es que te enteras, por ejemplo, de que el Conde de Castel Blanco financió a un duque inglés que fue primer ministro de Jacobo I. Este hombre perdió casi toda su fortuna financiando a su suegro en las luchas contra el rey inglés. Con esto, quiero decir que es algo muy bonito para que el que le gusta la historia.

–No parece sencillo mantener un estatus aristocrático en una sociedad como la actual, ¿no?

–En este momento, en el que tanto se ataca a la monarquía –verdaderamente se han hecho cosas muy mal– es difícil ser noble. Realmente, a mi me gusta decirlo porque no cuando van bien las cosas es cuando fardar de algo, sino cuando no vienen bien. Dentro de la nobleza hay de todo, pero yo soy una persona que prácticamente en mi vida diario no lo soy. Me relaciono con todo el mundo en Silleda porque es lo que me gusta, relacionarme con la gente. Es curioso pero ahora tengo mejor salud que cuando era más joven porque entonces era empresario y el estrés te machaca mucho más de lo que piensas.

–O sea, que ser noble es una lata, tal y como están las cosas.

–Sin duda alguna, no compensa. Ahora tengo dos condados y dentro de poco también un marquesado porque la hermana de mi madre, la Marquesa de Borja, ya es muy mayor, tiene 100 años.

–¿Hay que tributar para mantener un título nobiliario?

–Se pagan impuestos cuando los sacas pero luego ya no. Pertenecemos a una fundación cultural, con sede en la calle Ayala de Madrid. Mantenemos reuniones y una audiencia con el Rey cada mucho tiempo. Realmente la nobleza ha perdido mucha fuerza.

–¿Hasta qué punto ha influido en esa pérdida de protagonismo la desaparición de la Corte como tal?

–Soy de los que pienso que la monarquía debería haber tenido a los nobles un poco más cerca, sobre todo, porque suelen ser fieles. Lejos quedan aquellos tiempos en los que había ciertos privilegios y una cierta influencia sobre el monarca. De un tiempo a esta parte no hay ninguna ventaja, en realidad son desventajas. Yo estoy orgulloso de mis apellidos, pero hoy en día es una lata esto de los títulos.

–¿Piensa que a sus hijos les gustará mantener los condados y el próximo marquesado familiar?

–La verdad es que no lo sé porque nunca hemos hablado de ello. Me imagino que habrá alguno al que le apetezca. También sería buena saber si quieren seguir con Cascaxide o no. Cuando son jóvenes (a mi me ha pasado lo mismo), la gente va un poco al sitio de donde es o a pasar sus vacaciones con sus amigos y conocidos. Los míos siempre han ido a Palma pero pienso que empezarán a venir más a Silleda cuando los hijos sean mayores y puedan disfrutar del campo.

–¿Tiene sentido seguir siendo conde o marqués en los tiempos que corren o es algo anacrónico?

–La mayoría diría que no seguiría con algo así por cómo están las cosas ahora mismo. En Francia se abolió la aristocracia y en cambio funciona, y muy bien, una asociación privada donde sigue vigente. En Inglaterra es complicado cambiar el sistema porque allí los nobles van ligados a la tierra, con lo cual era bueno para mantener la estructura pero muy desigual.

–Sin embargo, en España parece como que cada uno vaya a lo suyo sin conciencia de clase.

–Aquí, muchas veces, lugares como pazos o preciosas casas solariegas carecen de ayudas para, por lo menos, poder mantenerlos en pie a cambio, por ejemplo, de que se puedan visitar, que es algo muy razonable. Conozco el caso de algún pazo gallego de alguien muy conocido que lo lleva el hijo del dueño, que es ingeniero agrícola, pero que, sin embargo, no tiene para calefacción, algo increíble por estos pagos. Y es una pena porque tiene una colección botánica realmente soberbia. Pero, desgraciadamente, así de complicado está todo esto ahora.

Tertulias variadas en los salones del Pazo de Cascaxide

–¿Cómo están yendo los proyectos del aceite y la ginebra realizados en el Pazo de Cascaxide?

–En el caso del aceite, estamos pendientes de plantar más y es un tema que requiere unos años para ver si lo olivos se desarrollan. Si tiene éxito, y tenemos aceituna, pues posiblemente habrá opción para tener una marca propia de aceite. En el caso de la ginebra, cambiamos el nombre por el de Galician Dry Towers Gin, pero no conseguimos la introducción adecuada. Ahora se vende a través de la web.

–¿Es cierto que el pazo será la sede de una serie de tertulias?

–Se me ocurrió recuperar las tertulias como las del mítico Café Gijón. Serán charlas donde no se hablará de temas políticos ni religiosos, así que hablaremos de cualquier otro tipo de asuntos. Hablé con el Concello de Silleda y les pareció muy bien. Hemos fijado una vez al mes para realizarlas. –¿Cuándo será la primera? –El 23 de noviembre. El primer tema será el tercer sector, en concreto las asociaciones sin ánimo de lucro. Primero habrá una comida y, después, a las cuatro y media un ponente expondrá el tema, que será Salvador García-Atance, presidente de la Fundación Lealtad. Contaremos como moderador con Joaquín Bellido. Mi idea es poder contar con unos treinta tertulianos para poder invitar a unos diez en función del tema. El público entraría con invitación.

–¿Siempre serán en el pazo?

–Si tiene éxito, que yo espero que sí, me gustaría involucrar a los dueños pazos, casas solariegas o establecimientos hosteleros para que la tercer o cuarta tertulia se haga en alguno de esos sitios.