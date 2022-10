Era habitual que los tres partidos de la oposición de Cruces, con 10 concejales en total, se abstuviesen para que los tres ediles del gobierno de Xuntos sacasen adelante proyectos y modificaciones o suplementos de crédito con los que abonar facturas. Hasta ayer. En el pleno extraordinario los siete concejales de la oposición presentes (faltaban 3 del PP) votaron en contra de una modificación de crédito, por suplemento, de 168.000 euros, con las que se pagarían varias facturas.

Fotos con los trabajos

Pero es que tanto los populares como los concejales del Bloque y la del PSOE dejaron claro que había facturas inexactas, con carencia de albaranes en facturas de hormigón. Algunas tampoco indican dónde se realizaron los trabajos, y al PP no le sirvió que el alcalde, Luis Taboada, mostrase fotos de los lugares donde se ejecutaron los trabajos. El portavoz del PP, Jesús Otero, apunta que varios vecinos le indicó a su partido que se realizaron obras en fincas particulares, y ayer en el pleno los populares pidieron al gobierno de Xuntos, sin lograrlo, que retirase el expediente para incorporar todos los detalles precisos y poder aprobarlo en otra sesión.

Desde el BNG, Álex Fiuza indica que hay facturas que carecen de un informe de necesidad, y que en casos como facturas por importe de 19.000 euros a la misma empresa, lo lógico sería sacar este servicio a concurso, como recomienda Intervención en otros concellos como Lalín, cuando se dan circunstancias similares. Son empresas con contratos caducados ya en el último mandato de Otero, como la de la escuela deportiva o la de limpieza de los centros educativos.

Para Xuntos, la lectura del voto en contra de la oposición solo se explica con la necesidad de tener que pagarles 800 euros por asistencia a otra sesión a los concejales. En el gobierno, el alcalde carece de sueldo (está jubilado), Mireya Otero no puede cobrar por asistencia a plenos porque tiene una dedicación exclusiva, y Julio López, indica el ejecutivo, tampoco percibe salarios por asistencia a plenos.

Plenos sin pagar desde diciembre

Lo que no cuenta Xuntos es que los plenos están sin pagar desde diciembre de 2021 y, por lo que respecta al BNG, sus tres concejales destinan esos emolumentos a gastos corrientes o del local del partido.

Una factura, la del bufete Roibás por 4.600 euros en concepto de pago por la redacción de pliegos, despertó las críticas del BNG, dado que solo está redactado el pliego del SAF. hay que recordar que en un pleno anterior ya hubo una modificación de crédito de 390.000 euros.

Reglamento de la Escola de Música

La sesión incluyó la aprobación de la cuenta general de 2021, sin visos a que se presenten los presupuestos locales de 2023. Cruces funciona con los presupuestos prorrogados de 2019, pese a que la situación económica derivada de la guerra y de la postpandemia es ahora muy diferente. El grueso de alegaciones presentadas proceden del Bloque, que pedía cuestiones como que se remunerasen las tutorías o los claustros de docentes.

Preguntó, también, por la existencia o no de un estudio sobre la viabilidad económica del centro, dado que ya había un borrador del anterior mandato del PP. En este punto, desde el ejecutivo el concejal de Cultura, Julio López, hace constar que la escuela siempre fue deficitaria en los últimos 30 años. Teme que la intención del BNG fuese que Xuntos “se echase atrás y no hiciese el concurso”. Para el teniente de alcalde, la postura del Bloque en el pleno fue incongruente y solo busca réditos políticos, “porque primero no le parecía que económicamente se realizase la Escola de Música, pero después y ante la presión de los demás grupos votó a favor”. El punto salió adelante por unanimidad. Durante la sesión el PP preguntó por qué se retiraron hace más de tres meses los elementos de juego de las Insuas de Gres y siguen sin reponerse.