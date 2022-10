México, Perú, Suiza, Eslovenia, Vietnam o Nepal han sido algunos de los lugares elegidos para acoger a lo largo de los últimos meses las conocidas como Lags Battle, finales nacionales en las que se enfrentaron los mejores baristas especialistas en el Latte Art o, para entendernos, personas que se dedican a crear auténticas obras de arte efímero sobre el café. Esta larga selección tendrá su punto y final el próximo mes de diciembre, cuando Abu Dhabi acogerá la batalla final entre todos los clasificados. Se trata de una cita importante para el Latte Art Grading System, en la que estará presente un estradense.

Diego Campos anunció que ha sido seleccionado como uno de los cinco jueces internacionales para esta competición en Abu Dhabi. El barista estradense manifestó que “va a ser una gran responsabilidad y estoy seguro de que será un tremendo aprendizaje formar parte de los jueces de este evento”. “Fue una sorpresa. Estuve como juez en el pasado Campeonato de España y se fijaron en mí para el Mundial. Estoy contento porque tenía ganas de vivir una experiencia a nivel internacional como esta”. El barista se mostró contento por su posición en este Mundial. “Nunca me gustó mucho la competición. Prefiero entrenar o ser juez”.

Campos aprovechó la ocasión para dar las “gracias a la gente que ha seguido apostando por mi, por mi pasión y por mi manera de ver el café”. “Podría mencionar a mil personas que me han ayudado, que han compartido conmigo, que me han formado, que han sido alumnos. Todos y cada uno de vosotros me ayudáis cada día a seguir adelante de una manera o de otra”.

Diego Campos cuenta con más de veinte años de experiencia en el mundo del café, como dueño de bares, y con cerca de nueve años como barista profesional. Recientemente se arriesgó a empezar su propia escuela de barismo en Frades. “El 90% de mi trabajo es viajando por España enseñando a clientes de café Mocay y Pascual. El resto es trabajo formando alumnos en el aula”, explica el estradense.