O Premio Xosé Neira Vilas de Novela Curta xa tén nome propio na sétima edición: a obra Cristais rotos, de Álvaro Domínguez. O xurado reuniuse antonte no pazo de San Roque e escolleu este relato por unanimidade. Formaron parte do tribunal dous membros da Fundación Xosé Neira Vilas, Juan Andrés Fernández e Rosalía Morlán, así como o investigador e crítico literario Armando Requeixo.

O tribunal decantouse por esta obra pola forza narrativa dun relato que afonda nas luces e sombras dunhas vidas golpeadas polo destino. Da mesma maneira, fai fincapié na orquestación estrutural da obra, na que conflúen tramas alternas e as complementarias, escritas “cunha prosa brillantemente perfilada de diálogos áxiles e cheos de verosimilitude”, indican desde a fundación.

Álvaro Domínguez recibirá o galardón o vindeiro xoves, 3 de novembro, coincidindo co Día do Lector e da Lectora e, tamén, co día en que naceu Xosé Neira Vilas. Será nun acto público na sede da fundación en Gres. Para conmemorar a efeméride, o acto (que comeza ás 18.30 horas) inclúe a inauguración dunha mostra coas ilustracións realizadas pola artista plástica Belén Rodríguez Pazo para O cabaliño de buxo, un volume que Neira Vilas dera a coñecer fai máis de medio século, en 1971, e do que agora se ofrece unha reedición na colección Árbore de Galaxia.

O premio son1.000 euros e a publicación do traballo seleccionado. Álvaro Domínguez comezou publicando relatos curtos en portais dixitais como Amateurs Hotel ou The Barcelona Review, e nos medios impresos estreouse formando parte da antoloxía Lo que no se dice, da editorial Dos Bigotes. En 2017 foi un dos finalistas do premio Cosecha Eñe, que convoca a revista Eñe. Nese ano recibe o premio Tandaia pr Veintitantos problemas, que foi a súa primeira novela publicada en castelán. Formouse en Historia da Arte na Universidade de Santiago de Compostela, e cursou un Máster de Edición na Universidad Autónoma de Madrid. Ten traballado como lector de manuscritos, corrector e traductor en distintas editoriais. É, tamén, crítico literario.

“Tiña moita confianza nesta novela, pese a que recibira a negativa dalgunhas editoriais”

En Cristais rotos, Álvaro Domínguez recrea o ambiente universitario de Santiago. Agora tén 36 anos e a novela tomou forma fai sete. Xa lle ocorrera coa sua primeira novela en castelán, Veintitantos problemas, que tamén fora escrita varios anos antes de gañar un concurso. Domínguez conta que se presentou ao Xosé Neira Vilas de Novela Curta case a última hora e animado por un amigo. “Tiña moita confianza nesta novela, pese a que recibira a negativa dalgunhas editoriais” para ser publicada. Confesa que nunca para de escribir, así que xa ten listos varios contos e un par de novelas. Á hora de decantarse por empregar galego ou castelán, explica que lle gusta aproveitar a súa experiencia como traductor e corrector e ver cómo se adapta unha outra lingua á historia que quere narrar. E como comezou escribindo en medios dixitais, sabe que o que diferencia dun impreso é a extensión do relato. Moitas das súas creacións literarias están vinculadas á temática LGTBI, coa clara intención de axudar a rematar coas discriminacións ás que ainda se teñen que enfrontar as persoas destas orientacións sexuais. “O noso apoio xa o temos, o que precisamos é empatizar” co resto da sociedade, sinala este escritor.