“Claro que la aguardaba”, afirma el alcalde de Lalín sobre la ayuda aprobada por el Gobierno de España para la reforma de la planta baja de la Praza de Abastos: son los 1.113.840,06 euros solicitados para un proyecto que rebasa los 1,4 millones. José Crespo sacó pecho en una entrevista ayer en Radio Lalín: “Hacemos bien las cosas y nos dieron el 100% de lo que pedimos”. Además, Lalín ocupa el puesto 151 de 405 ayuntamientos de toda España y es el noveno entre los 35 beneficiarios de Galicia.

“A ver quién nos critica ahora, porque de la Xunta dicen que es del mismo color, pero el Estado no lo es”, prosiguió el regidor, que acusó al PSOE de mentir. “Yo nunca dije que no fuésemos a recibir un euro, cuando tenemos pedidos varios proyectos; no tiene sentido”. Aclara que la propuesta para el mercado se gestó hace más de un año, cuando conoció la plaza de Tomiño. Le gustó y, por medio de la alcaldesa, se puso en contacto con la autora del proyecto, Charo Quintana, para encargarle uno para Lalín.

“Para que el ministerio dé fondos, el mérito no es del partido político; si hay un proyecto bien hecho, te los dan –asegura Crespo–. Nos dan los fondos, no porque el PSOE diga que hizo algo, sino porque pedimos bien”. Eso sí, muestra su agradecimiento “a una persona del ministerio que avisó de que faltaba un papel, porque vio que teníamos un buen trabajo. Hay que tener amigos hasta en la puerta del infierno”, apostilla.

La puesta en valor de la Praza de Abastos, que fija para “dentro de un año y pico”, contempla su apertura hacia el Campo da Feira. “Quedaremos sin veinte plazas de aparcamiento, pero tendremos una zona gastro que le dará vida a la plaza”, expone. En declaraciones a la emisora local, indicó que el proyecto “se entregará con llave en mano”. Es decir, la empresa no solo se ocupará de hacer toda la obra, sino también de “llenar los puestos que están vacíos”, dando prioridad a gente de Lalín y, si no es posible, con vendedores de la comarca o del resto de Galicia, tal como le hizo saber Charo Quintana.

Cubrición permanente de la feria

La actuación en el entorno se complementará con la cubrición permanente del Campo da Feira Vello. Es otra de las subvenciones que el regidor confía en obtener, igual que la tramitada para dar un nuevo uso a la antigua piscina cubierta.

Asimismo, Crespo atribuye la aportación de más de 20 millones de euros de la Xunta a “muchas horas de trabajo que no se ven y muchos viajes y gestiones con directores generales y subdirectores, con el presidente y con conselleiros”. “Nosotros hicimos los deberes, nuestro fuerte es la gestión”, afirma. “A los que no les dieron nada no sé si pidieron algo, pero alguno no consiguió ni el Reacpon de la Diputación. ¿Desde allí también lo maltratan?”, ironiza.

Pleno y presupuestos

En el pleno municipal de mañana se adjudicará el edificio de Manuel Rivero y se abordarán “modificaciones mínimas” de ordenanzas fiscales. Con todo, sostiene que Lalín “seguirá siendo el concello de más de 20.000 habitantes con los impuestos y tasas más bajos de Galicia”. Calcula que la supresión del ICIO ha ahorrado medio millón de euros a los lalinenses en lo que va de año y que cuando éste termine será cerca del doble.

El alcalde también espera aprobar “en tiempo y forma” los presupuestos municipales de 2023, para que entren en vigor el 1 de enero. “Estamos trabajando desde agosto para que así sea, pero depende de los técnicos y tenemos pocos funcionarios”, advierte.

Cesión de instalaciones en Mouriscade

Como otra muestra más de que Lalín recibe de todas las administraciones gracias a su buen hacer, Crespo desveló que la Diputación de Pontevedra llevará a su pleno de mañana, viernes, la cesión de varias instalaciones en la Finca de Mouriscade. Se cumpliría así una de sus primeras peticiones a la presidenta, Carmela Silva, en 2019. Se trata del laboratorio en desuso, la casona, la zona del albergue juvenil y el área donde están los molinos, el centro ocupacional de Aspadeza y el club hípico Juan Oliveira. “Esto todo estaba cedido al Concello por treinta años, pero ahora pasará a ser propiedad municipal”, avanzó ayer el regidor. Su idea pasa por conseguir fondos europeos para rehabilitar el laboratorio y la antigua casa y crear un conjunto relacionado con el turismo. “Si no supiéramos negociar, todo esto no sería posible. Para que te toque la lotería, hay que comprar el décimo”, declara, convencido del “papel importante” que juega su “experiencia política”. Tanto es así que incluso dice estar rentabilizando su paso por el Senado.