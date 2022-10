La concejala de Facenda de Lalín Paz Pérez recrimina a Rafael Cuíña que “tanto él como su gobierno y asesores se actualizaron el sueldo todos los años que estuvieron en el gobierno”. Pérez sostiene que “la oposición ya no sabe qué hacer para atacar a este gobierno buscando fango donde no lo hay para intentar desviar la atención de las inversiones que estamos recibiendo como resultado de una seria y rigurosa gestión con todas las administraciones”. Paz Pérez también le aclara al coordinador de Compromiso por Lalín que “quien decidió esa compensación salarial fue el Gobierno central, no el de Lalín ni tampoco el de la Xunta”. Y cita el Real Decreto del 18 de octubre donde se trata el asunto.