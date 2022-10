La corporación de Vila de Cruces celebra esta mañana un pleno extraordinario para aprobar de forma definitiva la cuenta general de 2021, aprobar también las alegaciones al reglamento interno de la Escola de Música Municipal y votar un suplemento de crédito por importe de 165.000 euros.

Desde el Bloque, sus tres concejales detectaron una serie de facturas que se cubrirán con dicho suplemento y que no tienen debidamente justificados los trabajos realizados. Ocurre en 9 facturas, que rebasan los 19.000 euros y que pertenecen a la misma empresa, con un concepto en el no figuran ni las horas de trabajo de la maquinaria ni el lugar. En otras facturas, de más de 4.000 euros, el concepto es “el exceso de tiempo de descarga de los hormigones”. El Bloque apunta otro gasto de 4.235 euros con una asesoría externa jurídica, que no debería abonarse “porque esta misma asesoría estuvo contratada durante varios meses, y no vimos ni rastro del trabajo realizado”.