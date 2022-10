Aldeas de Nadal será un parque temático con hasta nueve poblados en un futuro

El Concello de Lalín inició ayer la licitación del contrato de servicios y suministro del Parque Temático de Aldeas de Nadal, con un presupuesto base de 59.235 euros (con IVA asciende a 71.674 euros). Las ofertas pueden presentarse hasta el 11 de noviembre.

Referente turístico

El proyecto del arquitecto técnico Hervé Fernández Estévez deja claro que Aldeas de Nadal va a convertir a Lalín en un referente turístico de invierno, junto a la Feira do Cocido. Por eso es un proyecto bianual, al contemplar actuaciones ya para la Navidad de 2023. Así en este 2022 habrá seis Aldeas de Nadal: de Papa Noel, en la Praza da Igrexa; dos Reis Magos, en la Praza do Concello Vello; do Apalpador, en la Praza da Torre; da Música, en la Praza da Vila; das Estrelas, en la Praza de Aller Ulloa, y dos Trasnos, en el Parque de Loriga.

Para estos seis poblados, el proyecto menciona distintas intervenciones. Así, la Aldea de Papa Noel es la más grande, con ocho casas que reflejan distintas culturas europeas, jardines, una torre, un puente y una fuente. Hay que construir una nueva casita y agrandar el árbol. La Aldea dos Reis Magos tiene seis casas, y se le dotará de una torre minarete, un pozo de los deseos, un banco de palmeras, un pórtico o un perímetro. En la Aldea do Apalpador son precisos un hórreo circular, la iluminación exterior para seis casitas, un jardín comunitario y vallado.

La Aldea da Música pasa de sus tres casas actuales a ocho. Toma relevancia el templete de la Praza da Vila, que se acondicionará para acoger cuentacuentos o conciertos para niños. La Aldea das Estrelas, que servirá para difundir la candidatura de Lalín como destino de turismo astronómico, tiene tres casas, y ahora precisa el suministro de 32 estrellas LED o proyectores de constelaciones. Por su parte, la Aldea dos Trasnos precisa cinco nuevas casas de árbol, 12 puentes colgantes, caminos de madera y balancines, entre otras dotaciones.

La Aldea dos Doces, en 2023

A estas seis aldeas se sumará el año que viene la Aldea dos Doces, en la Praza de Galicia, y quedan dos aldeas más, reservadas a mecenazgo: la Aldea dos Soños y O Lalín dos Pequenos. El presupuesto de 2023 es de 82.500 euros porque, entre otras cosas, las ocho casas de la Aldea dos Doces serán construidas inspirándose en Hansel y Gretel, una torta de caramelo, una de limón, un mazapán, turrón, bastón de caramelo, la torta de galleta o polvorones. A ellos se suma un bosque de piruletas y otro de caramelo.

Junto a estas construcciones, el proyecto contempla acciones complementarias como la subasta de suelo público para colocar atracciones y tener así retorno económico, o habilitar casetas para repartir chocolate, bebidas calientes y productos artesanos. Un tren turístico enlazará todas las aldeas, con paradas en la Praza da Igrexa, Praza de Loriga y Praza de Galicia. La música e iluminación será acorde con la temática de cada aldea.

Eficiencia en el Lalín Arena y pistas en Zobra

La plataforma de contratación del Estado incorpora también dos nuevas licitaciones del Concello de Lalín: la mejora de la eficiencia energética del Lalín Arena y acondicionamiento de firmes en la parroquia de Zobra. Por lo que se refiere al Lalín Arena, hay dos lotes: el número 1 afecta a la eficiencia energética en equipos de iluminación y control, para sustituir los proyectos de la pista polideportiva y de la zona de playas de la piscina, por proyectores LED. El presupuesto máximo, con IVA, es de 81.964 euros. El segundo lote afecta a la envolvente y los vasos de las piscinas, para cambiar las fachadas norte, oeste y este de la piscina y añadir aislante térmico a los vasos, por hasta 116.910 euros.

En cuanto a las mejoras de las pistas en Zobra, el presupuesto es de 333.336 euros y el plazo, de 3 meses. Pueden obtenerse los pliegos hasta el 14 de noviembre.