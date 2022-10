El peregrino más veloz

No era el hombre que todos esperaban ver aparecer de primero en la Praza do Obradoiro. La atractiva competición organizada en los 110 kilómetros finales del Camiño de Santiago habían atraído a atletas de diferentes puntos de España, especialistas de la gran distancia que partían con la meta de la victoria. Entre ellos se coló sin embargo un estradense, que a punto estuvo además de batir el récord absoluto.

Antonio Andión Rivadulla, más conocido por sus amigos como Tutxo, llegaba al Ecocamiño Trail, en un gran momento. Atrás queda un 2022 plagado de competiciones por España y Portugal en las que había dejado buenas sensaciones. La guinda final a la temporada era la prueba de casa, una competición que conoce bien y en la que el año pasado logró terminar tercero. Por delante tenía 110 duros kilómetros con salida en Sarria y llegada a la capital de Galicia, una carrera que discurre por el trazado francés y en la que deben convivir con los miles de peregrinos que dan los últimos pasos de su peregrinación.

El deportista estradense partía con el objetivo de estar entre los mejores pero se vio sorprendido de inicio. Un grupo de unos diez corredores impuso un fuerte ritmo de salida. “Nos los di seguido”, reconoce Andión. “Decidí ir a mi ritmo y a partir del kilómetro 40 empecé a coger a algunos pero hubo otros que me pasaron a mí. Al paso por el primer avituallamiento debía ir décimo”. A partir de ahí, el estradense fue pasando corredores hasta dar con los dos primeros en el kilómetro 80. “Iba bien, así que decidí tirar. Uno de ellos me intentó seguir pero no fue capaz de seguir el ritmo”.

Andión terminó cruzando la meta en la primera posición con un tiempo de 10 horas y 23 minutos. Se quedó muy cerca de batir el récord de la prueba, de 10 horas y 22 minutos. “Sabía que estaba cerca y que podía llegar a ese tiempo pero los últimos kilómetros por San Marcos se me hicieron muy duros y largos, así que tuve que conformarme con llegar”.

Andión estuvo acompañado en el podio por el madrileño Jaime Calleja y por el gallego Pablo Alvar. “Es una carrera internacional que está en el calendario de la federación española y que trae a grandes corredores de toda España y del extranjero. Estoy muy contento no sólo por la victoria sino también como supe gestionar la carrera en todo momento”.

Un atleta especializado en la larga distancia

El excorredor del Atletismo A Estrada tuvo que enfrentarse en esta carrera a un reto diferente. “Todo el recorrido estaba lleno de peregrinos. En algún tramo había como una marea de gente asiática. Tenías que ir esquivándolos como podías”, explica un hombre que con el paso de los años se ha ido especializando en los retos de larga distancia. Una buena muestra es su participación en las competiciones de Backyard Ultra. Es una carrera límite de tiempo ni de distancia. Su recorrido es un circuito que pasa de las cuatro millas que cada participante debe completar en un máximo de una hora. Se trata de un recorrido y un tiempo asequible para cualquier atleta y así es durante las primeras horas. La dificultad sube sin embargo si tenemos en cuenta que el ganador es el último corredor que quede en pie. Andión fue suplente de la selección nacional en el año 2020. Este año terminó cuarto en la carrera celebrada en Extremadura y fue quinto poco después en una prueba en Portugal.