El edil de Obras de Lalín, José Cuñarro, negó ayer las acusaciones “completamente falsas” de Compromiso por Lalín relativas al uso particular de vehículos municipales y considera que se enmarcan en “la necesidad de desviar la atención. Las fotos que tienen serán de un coche municipal aparcado en mi empresa, pero no porque lo use para temas particulares, sino porque cada vez que salgo a ver una obra municipal o hago una visita relacionada con mi concejalía, ya no tengo que ir a Lalín a buscarlo. Daré las explicaciones necesarias en el pleno, porque tengo la conciencia muy tranquila”, explica. El edil cree que “esta bomba informativa no es más que un petardo con pólvora mojada” y tiene “un recorrido muy corto porque se basa en una mentira”. “De todos modos, si quieren hablar del uso de vehículos municipales por parte de los concejales, puedo refrescarles la memoria y ponerles varios ejemplos de alguno de Compromiso”, replica.