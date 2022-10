La aldea que resucitó por amor

“Yo me vine a la aldea por amor, dejé la ciudad para venir aquí”, confiesa Alba Lucía Seijoso Borrazás. Ella y su bebé, Pedro, son las únicas personas empadronadas en Couto. Este lugar de la parroquia rodeirense de O Salto perdió a su único habitante en 2016 y pasó a engrosar el listado de las aldeas vaciadas hasta 2020, con el asentamiento de Alba Lucía y su pareja, Diego González Vázquez, vecino del municipio. “Empezamos a venir en 2019, pero oficialmente estoy empadronada desde abril de 2020, si no me equivoco”, apunta la mujer. Diego sigue censado en A Latiza (Álceme), en donde está radicada su explotación de ganado vacuno.

Así que comenzaron a buscar casa, primero en la localidad de Rodeiro, pero no encontraron nada que se ajustase a sus necesidades. Entonces dieron con el número 6 de Couto, un inmueble que “antiguamente había sido cantina”, según le refirieron posteriormente vecinos de aldeas próximas, pero que “valía para entrar a vivir”, pues el anterior propietario había arreglado la parte de arriba. “Quedaba mucha reforma por hacer y, de hecho, aún estamos en eso; además, siempre vas encontrando alguna cosita nueva”, cuenta Alba. Cambio abismal Tras haber nacido y vivido siempre en A Coruña, el cambio para la aldea es “abismal”, declara Alba Lucía Seijoso. Pero ha sido para bien. “Vivir un piso, encima interior y con vecinos taladradores, teniendo un trabajo a turnos, era muy difícil”, valora la mujer, entonces teleoperadora de Radio Taxi. Aunque siempre hay un proceso de adaptación, Couto es sinónimo de “tranquilidad” y “calidad de vida”. Lo pudo comprobar durante la pandemia: “Al menos podías salir a la finca, respirar aire puro, sin el agobio de un piso”. Alba y Diego se conocieron por internet después de haber terminado sendas relaciones largas. “Empezamos a salir y enseguida vimos que compartíamos las mismas ilusiones, un proyecto de vida”, relata la mujer. La decisión de quien dejaría su hogar estuvo clara desde el principio. “Él es ganadero y se podía mover menos, mientras que yo tenía un trabajo a turnos y lo tenía más fácil”. Su vivienda es la única habitada de una aldea en la que está a la venta otra casa, a punto de caer, igual que la majestuosa rectoral. El lugar también es sede de la iglesia parroquial de San Esteban y del cementerio. Pero los únicos habitantes son Alba, Diego y Pedro, cuyos vecinos más cercanos son los de aldeas como As Quintás, Alemparte o Calque. No hay una taberna próxima para hacer la compra, por lo que habitualmente se desplazan Rodeiro o a Lalín. A su hijo lo llevan al Punto de Atención Infantil (PAI) de Rodeiro y también lo mandarán al colegio de la localidad, “como fue su padre en su día”. Regalo inesperado La llegada de Pedro, que hereda el nombre de su abuelo paterno, fue un regalo inesperado para una mujer entrada en la cuarentena –ella tiene hoy 42 y él 40– a quien un especialista médico le había dicho que no podría engendrar descendencia, por su edad y por su sobrepeso. “No contábamos con él y nos alegró la vida”, proclama Alba, que se enteró de que estaba embarazada “¡a los siete meses!”. “A mi me vino todo como una explosión”, refiere, en relación a su cambio de hogar y su posterior embarazo, en plena pandemia y sin poder tener cerca a su familia. “Son momentos en los que te ves sola”, manifiesta. Pero todo quedó compensado con creces desde el 4 de febrero de 2021. Aquel día vino al mundo la alegría de su casa... y de toda una aldea.