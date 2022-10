A Estrada registra en un día 20 incidencias causadas por la borrasca Béatrice

El temporal Beatriz no pasó desapercibido a su paso por las comarcas. Durante las dos jornadas del fin de semana, fueron muchas las incidencias que los Servicios de Emergencias tuvieron que atender, relacionadas principalmente con retirada de árboles o ramas caídas obstaculizando el tráfico, o desprendimientos de antenas y fachadas a causa de los fuertes vientos.

En A Estrada, tan solo el domingo se realizaron un total de 20 desplazamientos a lo largo de toda la jornada. Las intervenciones que se tuvieron que ejecutar fueron las siguientes: revisar la estabilidad y seguridad del tejado de la Residencia en el casco urbano, cortar un árbol en Santa Cristina de Vea, retirar chapas en Trasmonte, cortar árbol en la EP701, asegurar un poste de teléfono en Mouteira, comprobar el desprendimiento de una fachada en A Cañoteira en un total de tres ocasiones, retirar un árbol en las inmediaciones de la Zona Deportiva de la localidad, retirar un árbol en Loimil, de nuevo, retirar obstáculos de la EP701, comprobar el tejado de una vivienda en la calle Rosalía de Castro, retirar una antena de televisión del tejado de una vivienda en Rúa Baiuca, cortar árboles en Lagartóns, Matalobos, A Pica, en Moreira, Guimarei y Berres, en esta última parroquia tuvieron que realizar estas tareas en dos ocasiones y comprobar poste en Matalobos.

Si bien las incidencias anteriormente no causaron demasiados estragos, en Torres de Moreda fue necesario retirar la caseta escolar al ceder a la fuerza del viento, suponiendo un peligro para los viandantes y vehículos que transitaran la zona. También, relacionado con la lluvia, fue preciso eliminar una balsa de agua en la Zona Deportiva.

Por otra parte, los Servicios de Emergencias debieron hacer frente no sólo a las llamadas relacionadas con el temporal, sino también al resto de siniestros que se produjeron estos días con independencia a las inclemencias meteorológicas. Por ejemplo, el sábado y el domingo se produjeron, asimismo, dos salidas de vía en la zona de Vea PO8401, por fortuna, ninguno resultó en heridos graves. Del mismo modo, el domingo atendieron dos incendios en chimeneas residenciales, uno en Laxe y el otro en Cachafeiro, Forcarei. En ninguno hubo que lamentar más daños que los materiales causados por el humo.

La jornada de ayer fue más relajada, con tan solo dos llamadas para retirada de árboles en torno al mediodía, una en Curantes y la otra en Figueroa. Según afirman los activos, no fue necesario cortar la circulación en ninguna de las zonas para poder operar, dado que las ramas no llegaban a abordar la calzada, por lo que no suponían un obstáculo para el tráfico.

Mientras, en la comarca dezana se registraron algunas incidencias, en su mayoría, tal y como aconteció en la víspera, árboles o postes caídos. No fue precisamente una jornada tranquila para el equipo municipal de Emerxencias que, entre otras intervenciones, acudió al CEIP Vicente Arias de la Maza de Vilatuxe para retirar las ramas de un árbol caídas sobre el patio del colegio. No obstante, no hubo que lamentar daños personales ni materiales. Otro árbol desprendido en el Paseo do Pontiñas rompió una valla a la altura del molino de la familia Cuíña.

Las intensas precipitaciones acumuladas en los últimos días también condicionan el tráfico rodado por las carreteras de la comarca. En la cabecera comarcal dezana un vuelco en la salida de la autopista del polígono industrial Lalín 2000 se saldó con daños materiales y el único ocupante del turismo implicado, un vecino de la localidad, sin heridas de consideración. El siniestro se produjo a las 8.39 de la mañana de ayer, en la rampa de salida de la AP-53 hacia la rotonda del recinto empresarial. Por causas que se desconocen, el conductor perdió el control del turismo, que acabó volcando sobre el margen derecho, encima de la cuneta. Los profesionales del servicio municipal de Emerxencias, que intervinieron en el operativo, fueron alertados a través del servicio autonómico del 112. Se desconoce si el vuelco se produjo como consecuencia del estado del firme o debería atribuirse a un despiste del conductor o avería del turismo.