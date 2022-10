Nunha vila de gran arraigo cultural como é A Estrada, pódese mencionar un bo número de bandas ou agrupacións musicais que se atopen en activo na actualidade. Na maior parte dos casos, este tipo de formacións xorden nunha época de xuventude, na que os seus integrantes non acostuman ter a axenda moi ocupada polas típicas tarefas vinculadas á vida adulta. Se a banda vai ben, é posible a súa conservación e certa compatibilidade cos quefaceres propios da xente maior. Isto foi o que lle sucedeu a Noxo, unha banda estradense nacida hai máis dunha década baixo a denominación de Os Pinflois, e que se reconverteu, hai agora cinco anos, ca intención de formar a agrupación que hoxe visita escenarios de toda Galicia. Un lustro atrás, Noxo sufriu unha remodelación que só mantivo a dous dos membros orixinais –Lois de la Fuente e Andrés Nodar– e incorporou a voz de Xoán Reices e un novo batería, Román Blanco. Reices, Blanco e de la Fuente pertencen, máis ou menos, á mesma xeración de estradenses, polo que se coñecen dende practicamente sempre.

Quen viva nunha vila tan pequena como A Estrada, sabe que é habitual que se coñezan, por unha cousa ou outra e sen case excepcións, todas as persoas dunha mesma xeración. Por exemplo, Reices e Blanco coñecéronse sendo moi nenos, na canteira do finado Sporting Estrada e nos campamentos de verán que organizaba o Concello para os menores estradenses. Por outra banda, de la Fuente e Blanco coñeceríanse durante os seus anos de estudantes no CEIP Pérez Viondi, e fixéronse máis amigos máis tarde, no instituto Manuel García Barros. Por último, Lois de la Fuente non recorda como coñeceu a Reices, pero si é consciente de “saber del dende sempre” e de “chegar a ter unha maior relación” por frecuentar os “mesmos lugares” e contar “con amizades en común”.

A gran relación persoal entre estes tres estradenses xorde na infancia, reafírmase durante a adolescencia e conságrase, aínda un pouco máis, trala aparición de Noxo. Cinco anos despois de compartir escenarios por diferentes latitudes, Reices, Blanco e De la Fuente, pode que atopen un novo nexo común entre eles: o mundo da política.

Xoán Reices será o cabeza de lista do BNG da Estrada nas próximas eleccións. Os seus dous compañeiros en Noxo, Román Blanco e Lois de la Fuente, é posible que tamén aparezan na listaxe, a pesar de que a organización aínda non publicou a relación definitiva. Sobre a vinculación que existe entre Noxo e o BNG estradense, destacan que son “dous aspectos moi separados entre si”.

En primeiro lugar, porque a banda non conta cun repertorio “precisamente político”. En palabras do baixista de Noxo, o grupo só conta con dúas cancións que se poderían considerar “de protesta”, pero que aínda así, se “afastan bastante” dunha temática puramente política. En segundo termo, a suposta vinculación entre a música e a política racha definitivamente se temos en conta a maneira na que, cada un deles, entrou en política.

O primeiro en dar o paso foi Reices, representando ao IES Nº 1 no Sindicato de Estudantes, sendo só un adolescente. Lois de la Fuente, que naceu nunha familia cunha estreita relación co BNG, debutou entrando na listaxe das últimas eleccións locais, e despois formando a sección de Galiza Nova na Estrada. Blanco iniciouse no 2016, cando entrou no colectivo xuvenil do BNG da Coruña, mentres estudaba arquitectura técnica.

Como conclusión final, Reices asegura que “non hai ningún tipo de relación” entre a súa música e o BNG, aínda que “todo acto é político”, porque según o lider do partido, “a política é máis que a política de partidos e institucións”.