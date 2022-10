Los gobiernos de Silleda, Cruces, Agolada y Forcarei claman contra las cuentas de la Xunta

La confección del proyecto de presupuestos de la Xunta para 2023 ha disgustado seriamente a los concellos de las comarcas que se sienten marginados por el gobierno gallego, con pírricas inversiones que han provocado un monumental cabreo en los gobiernos de estos municipios. “Caciquismo” o “electoralismo” son algunos de los calificativos utilizados por sus mandatarios para describir lo que consideran una clara discriminación hacia concellos no gobernados por el Partido Popular.

Uno de los más incisivos es el regidor silledense, Manuel Cuíña, quien incluso habla de “humillación” y compara el método discrecional de la Xunta con el equitativo reparto de dinero público de la Diputación. “Llevamos años así, con inversiones nulas o pírricas, pero esta humillación toca techo ahora con estos presupuestos”, dice, y califica de “escarnio” o “electoralismo más que descarado” el reparto de fondos. Cita demandas pendientes como las del CEIP de Silleda “donde más de 350 alumnos siguen usando los mismos aseos que utilizaron sus padres o abuelos”, al margen de otras necesidades en el recinto. Recuerda que el conselleiro de Educación, Román Rodríguez, “anunció hace año y medio una inversión de 280.000 euros, ya insuficiente, para los tres centros públicos del municipio”; entre ellas, obras en aseos o cubiertas. También echa en falta el traspaso del centro de salud de A Bandeira y califica de “esperpéntico” que este ayuntamiento figure junto a otros en una ínfima partida para promoción del empleo.

Exige un mayor esfuerzo inversor en obras como las del vial Silleda-Laro y, por otro lado, se pregunta qué pasa con el camping de Medelo, “abandonado y en una situación de peligro de la que venimos alertando sin éxito”. “Es más de lo mismo, pero con una gota que está colmando el vaso. Somos el segundo municipio más poblado de Deza, pero el último de la fila en inversiones; los vecinos no se merecen este trato sectario y humillante, porque todo tiene un límite y este gobierno seguirá reivindicando mejoras en servicios e infraestructuras”, sentencia el alcalde socialista.

“¿Cómo es posible que en pleno siglo XXI sigan sucediendo este tipo de cacicadas con premeditación y sin rubor?”, se pregunta el regidor cruceño, Luis Taboada. El mandatario de Xuntos considera que este concello debería disponer de cinco millones de euros al menos y pregunta por el silencio del portavoz municipal del PP. Jesús Otero, “que ya hace tiempo que no corta no ata, pero estas actuaciones lo ratifican porque está maltratando a sus votantes y, por consiguiente, a todos los vecinos”. Considera escandalosos los cinco euros por habitante que le tocan a Vila de Cruces en el reparto, algo que califica de “insultante”. y se pregunta “si para los dirigentes de la Xunta los votos de los vecinos no valen nada”. En este sentido, resume: “y después tendrán la poca vergüenza de pedir el voto en las próximas elecciones autonómicas”.

La alcaldesa socialista de Forcarei, Verónica Pichel, lamenta que este municipio registre un pobre balance inicial de cero euros en el proyecto de presupuestos para el próximo año. “El desprecio es tal que el Partido Popular justifica este hecho aludiendo a una obra en los colegios que se tiene que ejecutar este mismo año; es decir, un insulto”, aduce. Para Pichel, la otra cara de cómo se debe gestionar el dinero público la muestra la Diputación, un organismo “serio que apuesta fuerte por Forcarei y que invierte mucho dinero en todos los concellos, incluidos en los del PP”.

“Consternación y tristeza”. Así encabeza el alcalde de Agolada, Luis Calvo, una publicación subida ayer por la mañana a su perfil en las redes sociales. El representante del Partido Anticorrupción y Justicia (PayJ) cuestiona que de los 20,6 millones que llegarán a Deza, el 99% se queden en Lalín, al tiempo que alude a la colaboración existente con la Diputación. “Cuando vemos las maniobras que se gastan algunos políticos, por llamarle de alguna manera... practican la partitocracia y esto es peor que la más grande de las dictaduras”, concluye.

Crespo anuncia cinco nuevas parcelarias

El alcalde de Lalín, José Crespo, se muestra “muy satisfecho” con los 8,8 millones de euros de inversiones que la Consellería de Medio Rural consignó para Lalín en los presupuestos de la Xunta para 2023 y destaca que “los proyectos anunciados moverán la economía local y atraerán más gente a hacer vida en Lalín” Augura que “el retorno económico de estas inversiones comenzará a percibirse ya el próximo año”, puesto que Medio Rural ya solicitó licencia para la construcción del edificio de servicios integrados y la voluntad del gobierno local es agilizar la tramitación para intentar concedérsela antes de que finalice este año, con la finalidad de que puedan licitar la construcción en marzo y comenzar las obras en 2023, a pesar de que se trata de un proyecto plurianual, hasta 2025. También puso el acento en el taller mecanizado para vehículos del servicio autonómico contra incendios, que será atendido por personal que “hará vida en Lalín”. Sobre la base de helicópteros con una inversión de 3,8 millones y con capacidad para cinco aeronaves, remarca que “la consellería escogió Lalín como lugar idóneo debido a la situación geográfica de centralidad”. Y avanza que a mayores Medio Rural también va a decretar las concentraciones parcelarias de cinco parroquias: Galegos, Cristimil, Goiás, Xaxán y A Veiga. “También van a llevar aparejados unas inversiones importantes por parte de la Xunta, por lo que el montante final de inversiones de Medio Rural aun se verá incrementado notablemente”, añade. Por último, considera justo manifestar su gratitud al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y al conselleiro de Medio Rural, José González.

“Propaganda” para los socialistas lalinenes

Las cuentas autonómicas son, para el PSOE, “rutinarias” y “un engaño a los lalinenses pues se tratan de pura propaganda a unos meses de las elecciones municipales y tras una década sin hacer nada en Lalín”. Dice que la asignación para ampliar Lalín 2000 se repite, nada se sabe de los servicios que ofrecerá el nuevo centro sanitario o de la asunción de competencias impropias, además de saneamientos. Echa en falta una ambulancia e insiste en que las principales inversiones son “remiendos que se repiten año a año y no cubren las viejas demandas de los vecinos”.

Valoración positiva de José López y de Jorge Cubela

Tras la publicación el jueves de los presupuestos de la Xunta, el alcalde de A Estrada, José López Campos, comunicó su total conformidad con la parte que le toca a esta localidad, explicando que “la verdad es que todos nuestros proyectos presupuestados reciben financiación. Tanto el desarrollo del polígono, que significará avanzar en la parte de desarrollos técnicos del proyecto y expropiación. También la continuidad de la autovía, o la ampliación del IES Antón Losada, que lo convertirá en el centro de referencia para la formación en el sector de la madera a nivel Galicia”. López Campos añadía que “en once años de carrera política, estos son los presupuestos más ilusionantes. Con todo, que se materialicen los proyectos sigue dependiendo de una gestión responsable y de rigor”. De entre todos ellos, el que el edil considera clave es la ampliación de la autovía, que “situará a A Estrada en el gran mapa de infraestructura de Galicia, lo que tiene un potencial muy grande”. Desde el Concello de Cerdedo-Cotobade, el alcalde, Jorge Cubela, manifestaba estar “muy satisfecho un ano más con la implicación y el compromiso de la Xunta con nuestra comarca y nuestro concello. Contamos con partidas específicas como las que se recogen para la reforma integral de la carretera nacional PO-230 que une el municipio hasta Praderrei, en Campo Lameiro, pasando por el núcleo de Fentáns, que también pertenece al término municipal. También la partida específica para la finalización, con la tercera fase, de las mejoras en la carretera que une Aguasantas con Pontecaldelas. Aquí ya se habían cometido dos fases y faltaría el tramo del medio, para el que quedaba la expropiación por parte de la Xunta”. Además, Cubela señalizó la partida para “la construcción de más pastizales en nuestro Concello para seguir promoviendo que nuestros jóvenes puedan seguir dedicándose a la actividad ganadera con unas buenas infraestructuras, para lo que construiremos dos pastizales con una inversión de 250.000 euros”. Por último, el edil quiso resaltar también la partida de 300.000 euros para la humanización de Tenorio. En total, esta Administración contará con unos dos millones y medio de euros por parte de la Xunta.