Lucía Gañete Vidal es una estradense de 26 años que recientemente ha decidido dar el paso y compartir su proyecto de marca en las distintas plataformas sociales. Lo hizo animada por sus amigos y familiares, para crear un portal en el que se visibilice su trabajo, el cual en el presente realiza a pequeña escala, intentando crearse un portfolio para posibles ofertas de trabajo. La iniciativa se llama Lugal, y ya cuenta con su propia imagen y loco de marca.

Lugal nace como un TFC (Trabajo de Fin de Ciclo) que la joven el año pasado como último paso para graduarse en Diseño y edición de publicaciones impresas y multimedia, ciclo superior que cursó en Ferrol durante dos años. La idea que presentó Gañete ante el tribunal consistía en crear una empresa de diseño gráfico con posicionamiento de marca. Para ello, escogió como factor distintivo a nivel negocio la sostenibilidad, centrándose en las artes gráficas ecológicas, un rasgo que decidió expresar con un cactus en su logo: “Elegí el cactus por su vínculo con naturaleza y la sostenibilidad”.

El motivo de optar por la vía ecológica, explica, es que “la mayoría de las compañías del mercado global se centran en sacar el máximo rendimiento sin parase a pensar en el los recursos naturales, una cuestión que hoy en día, como sabemos, está generando mucho debate. Lugal busca ser un proyecto en el que se tienen en cuenta esos recursos, realizando su actividad de la forma más sostenible posible”.

A raíz de esto, Lucía comenzó a trabajar en la parte estética de esta empresa, diseñando tarjetas corporativas y demás “merchandising” asociado, entre el cual se encontraba un cactus realizado con cartón.

La estradense entiende que cuidar el lado gráfico de una empresa es crucial para su desarrollo y para un mejor rendimiento del negocio “una buena estrategia de marca hace posible que viendo el logo de una empresa en cualquier parte del mundo, la persona sea capaz de identificar a qué entidad pertenece y cuál es su línea de negocio. Un ejemplo claro es el de ‘Cocacola’, todo el mundo tiene claro cual es su logo. Si vemos una ‘C’ blanca sobre un fondo rojo, todos pensamos en la marca y en el refresco que producen”. Por ello, recomienda a las empresas invertir en crear una cohesión estética definiendo así qué es lo que las va a representar.

Lugal está ya presente en las redes, con perfiles en Facebook e Instagram donde los interesados pueden observar los trabajos que la estradense ha ido haciendo “sobre todo para allegados y amigos”, comenta. Entre sus servicios se encuentra todo lo que tenga que ver con diseño gráfico, como carteles o maquetado de publicaciones.

A día de hoy Lucía no espera que Lugar se convierta en su línea principal de trabajo, sino que busca desarrollarse como profesional mientras ayuda a aquellos que necesite orientación en este ámbito, si bien confiesa que “si en el futuro viese que me va bien con esto, y que me salen suficientes encargos, no descarto convertirlo en mi único trabajo”.

Por ahora, la joven es cauta y espera tantear el mercado sin demasiadas pretensiones. Su prioridad no es tanto sacar rédito económico de esta iniciativa, sino crecer como profesional aprendiendo de cada uno de los encargos que le va llegando. Comparte que “es algo que me permite hacer simultáneamente dos cosas que me gustan, por una parte puede aprender y crear mi propio portfolio, mientras que por otra puedo ayudar a aquellos amigos y personas que acuden a mí porque necesitan un logo, un cartel, o cosas por el estilo. Ahora mismo, por ejemplo, estoy trabajando en el logo de un bar”.

Que no sea especialmente ambiciosa con Lugal no significa, no obstante, que Lucía no vierta el 100% de sus capacidades en crear el mejor producto posible. Ella va recogiendo aquellas peticiones que le llegan y las lleva a cabo con total dedicación, empeño y cariño. Mientras, aquellos que estén pensando en dar ese último empujón a su empresa creando una imagen a la que asociarla, ya saben a quien acudir.