El programa Goza do Ulla regresa hoy a la comarca dezana con un interesante recorrido intermunicipal que partirá de las islas de Gres, en Vila de Cruces, para terminar en la playa fluvial de Cira, con un recorrido de poco más de 6 kilómetros. La ruta, a la que se han apuntado más de 40 personas, saldrá de las islas a las 10.00 horas y discurrirá por Gres, donde se encuentra la Fundación Neira Vilas, y la parroquia silledense de Cirela, con las hermosas vistas del valle que forma Cira, desde Castromouzo. El itinerario terminará en esta parroquia del municipio de Silleda, con la visita al reciente paseo por la ribera del Ulla realizado por el Club de Pesca Castillo Ulla Deza. Este será el penúltimo de los itinerarios de Goza do Ulla 2022, que comenzaron el pasado mes de junio y finalizarán en Santiso el sábado día 29 de octubre. El programa Goza do Ulla es una iniciativa conjunta que surgió hace ahora una década, reuniendo a una veintena de municipios en un proyecto turístico que sirve para poner en valor el territorio vinculando distintos municipios y varias comarcas situados a orillas del caudal del río Ulla.