Lalín ya tiene fecha para la puesta en marcha la plataforma Lalín Infinito, que constará de un sitio web, y una aplicación para teléfono móvil que funcionará como “tarjeta virtual ciudadana” para que los usuarios puedan acceder a información variada. La estimación de desarrollo del proyecto está en torno a cuatro o cinco meses, entre febrero y marzo de 2023. A partir de ahí, surgirán nuevas necesidades y luego hay un período de soporte total de cuatro años, con un presupuesto de 368.515,63 euros. Así lo anunciaron ayer Francisco Vallejo, director de la Zona Norte de Vodafone España y su compañero Severino Castromán en un acto que tuvo lugar en el Concello y al que también asistieron el alcalde José Crespo y los ediles Paz Pérez y César Reboredo.

Vallejo aprovechó su estancia en la capital dezana para señalar que “es de reseñar la capacidad que tiene el Concello de Lalín para captar y ejecutar fondos europeos”. Acto seguido, Castromán explicó de forma somera el proyecto adjudicado a una UTE entre Vodafone España y Webdreams SL, empresa asentada en Aragón. “La plataforma Lalín Infinito está en la nube con servicios específicos para Lalín. Nació hace tres años con servicios básicos. Va a integrar los módulos como la App ciudadana, una nueva web con acceso a toda la gestión de servicios públicos y recientemente la calle Smart, con sensores para tener una visión única desde la plataforma de todos los servicios que se prestan a los ciudadanos”, indicó el directivo de Vodafone en su exposición.

La plataforma escalable del Concello de Lalín cuenta con una serie de indicadores, una parte visual que los tendrán los responsables del Concello para poder utilizarlo en beneficio de la propia nube.

En la parte dedicada a la gestión de contenidos, Castromán subrayó que “se hará un pequeño Netflix del municipio, donde a través de la App se podrán transmitir vídeos como partidos en el Arena o vídeos de turismo local. Será un canal con toda la información ciudadana”, al que tendrán acceso todos los usuarios que se registren en la tarjeta virtual ciudadana situada en la propia aplicación dentro de los móviles.

La nueva infraestructura del Parking Europa tendrá que adaptarse también a Lalín Infinito, según los responsables de Vodafone que ayer estuvieron en Lalín. “Se sustituirá el equipamiento que permitirá gestionar el tipo de usuarios del parking, tanto abonados como no abonados. Los abonados podrán entrar y salir sin tener que pasar por las cajas. Los no abonados podrán acceder con lectura de sus matrículas y tendrán un tiempo gratis. Podremos saber no sólo cada día cuánto ha ocupado, sino por horas como ha sido la ocupación”. Además, la tarjeta ciudadana permitirá configurar todos los servicios que el Concello quiera prestar a los vecinos. También se podrán hacer reservas de eventos organizados por el Concello.

Por su parte, el regidor municipal no dudó en describir a esta nueva plataforma como “una conexión inteligente a través de la cual se le facilita muchas tareas a la ciudadanía lalinense”. José Crespo mostró especial interés en el funcionamiento de la gestión del aparcamiento y, también, expresó su deseo de optimizar el rendimiento de los funcionarios del Concello mediante dispositivos como la nueva plataforma digital municipal.