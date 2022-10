La historia, cerrada a cal y canto

En la década de los 90 se dedicaron unos 130.000 euros a reparar la fachada del antiguo matadero municipal de A Estrada. El motivo de estas obras era acondicionar el edificio para un nuevo uso: albergar el Museo do Pobo Estradense. Para llenar sus salas, se pidieron préstamos y donaciones a los vecinos y vecinas, que entregaron para el disfrute público auténticos tesoros familiares. Parecía, pues, que la localidad contaría con un espacio que sería escaparate de las raíces culturales de su gente, en las que generación tras generación, el pasado estaría expuesto para consulta y aprendizaje. Lamentablemente, algo se torció.

Puede que no todo el mundo lo sepa, pero A Estrada tiene un museo. La última vez que estuvo abierto al público fue en el 2008, hace unos catorce años. No es que esté vacío, o que este pueblo no tenga nada que enseñar. Todo lo contrario. En sus salas, un total de cinco, para ser exactos, repartidas en dos niveles, habitan cubiertas por plásticos numerosas piezas cargadas de historia. Está, por ejemplo, el dormitorio de Castelao y Virxinia Pereira, o el escritorio de Cabada Vázquez, o la antigua escuela de Rubín, donde dio clases Manuel García Barros.

Un tesoro en el interior

De hecho, si es por el valor de sus catálogo, este museo podría adscribirse a la red de Museos de Galicia, pero al no estar las instalaciones en condiciones óptimas, de momento se trata simplemente de un edificio cerrado, con un tesoro en el interior que les es privado a los vecinos y vecinas de la localidad.

Al preguntar el porqué de tal descuido a esta casa de la cultura y la historia de los estradenses, el gobierno local responde con dos explicaciones principales: la necesidad de acometer obras menores para adecuar las instalaciones, y la falta de personal para encargarse de su mantenimiento y de las aperturas. Y alega que la raíz de estas carencias se encuentra en la escasez de fondos la primera, y en la imposibilidad de ampliar el funcionariado municipal.

Son los mismos motivos que se esgrimen desde hace años, después de que se prometiera en varias ocasiones su apertura, sin esta llegar a materializarse nunca.

La última vez que se planteó la apertura del Museo do Pobo Estradense, o Manuel Reimóndez Portela, fue en el 2020, cuando en la reunión del patronato de la Fundación Cultural, el edil de Cultura, Juan Constenla, informó de la intención de retomar la actividad en el primer semestre del 2021. Por aquel entonces, hablaba de ejecutar algunas mejoras, como pintar las estancias o revisar la instalación eléctrica. Sin embargo, a la vista está, ni se llevaron a cabo dichos trabajos, ni el Reimóndez Portela abrió sus puertas.

En general, resulta llamativo observar que se dispone de un espacio como este, con obras y objetos que cuentan el pasado del concello y sus gentes, con una potencialidad clara para convertirse en reclamo turístico, y que poco a poco vaya quedando en el olvido, relegado a un segundo plano en las prioridades de la Administración local. Prueba de ello es que dichas obras no figuren en los presupuestos para el último año de legislatura antes de las elecciones municipales. Un año en el que además se incrementaron los fondos en 6 millones de euros respecto al 2021, situando la cifra en 19,6 millones.

Habrá que esperar un poco más para ver si estos obstáculos que han estado frenando el funcionamiento de este Museo son superados al fin, pues se trata de un legado, una herencia que nos ha sido entregada, y que de seguir descuidándola podría perderse para siempre, negando a las nuevas generaciones la posibilidad de conocer mejor su procedencia.

Reacciones

“Es una muestra más del desinterés del gobierno”



Susana Camba, ex portavoz del BNG local, lleva varios años pidiendo al gobierno local una visita a las instalaciones del museo, “para ellos es ya una obra, en todos los plenos hago la misma pregunta, y siempre me encuentro una negativa”. Camba desea ver con sus propios ojos el estado del edificio y de las piezas que custodia “me cuesta creer que esté en buenas condiciones”, afirma, “sólo así se explica la reticencia que tienen a dejarnos entrar”. Para ella, “esto es una muestra más de dejadez y el desinterés del gobierno con la cultura y el patrimonio de nuestro pueblo”, lo que supone un problema “no solo para los vecinos, que no pueden disfrutar de las piezas, sino para los propietarios que las cedieron o las donaron, y no saben en qué estado se encuentran”.

“La gente me pregunta si el museo va a abrir”

Juan Andrés Fernández es el gerente del Museo y de la revista cultural asociada, la Miscelánea estradense. De forma altruista realiza su labor, visitando asiduamente el edificio, y ventilando las instalaciones. Él se encarga de velar por las obras, para evitar que se dañen, y confiesa que “es una pena que estando tan bien, no se pueda abrir por no realizar unas gestiones mínimas”. Fernández cuenta que “la gente todavía dona, y muchos me preguntan por la calle cuándo se va a abrir. Pero no está en mis manos. En quince días, trabajando bien, podría volver a recibir público”. Y añade: “he preguntado varias veces, pero al parecer es un problema de personal y de escasez de fondos. Lo que pasa es que son ya más de diez años diciendo lo mismo, y sin que haya planes de abrirlo”.

“Buscamos soluciones, pero hay que priorizar”

Juan Constenla, edil de Cultura, es el responsable de gestionar estas cuestiones. Al preguntarle por el motivo de que el Museo lleve parado tantos años ya, contesta que “no tenemos personal para que esté al frente, ni posibilidad de contratarlo. Además, sin desmerecer la importancia del museo, hay que priorizar servicios”. Constenla afirma que “estamos trabajando en buscar opciones para dar solución al problema”, si bien, a la pregunta de si podría ser una de las promesas de campaña para la municipales de 2023 reconoce que “eso sería adelantarse demasiado”. De momento, explica que “hay un gerente que se encarga de cuidar las piezas y las instalaciones”. Por su parte, admite que “no estoy al tanto de su estado actual” añadiendo que no visita el edificio con frecuencia.

“El patrimonio se pierde de forma irreversible”