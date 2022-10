El gobierno lalinense realizó su enésima defensa de la aportación realizada desde el ayuntamiento para la celebración de las fiestas de As Dores. En otra disputa pública con el responsable municipal de Compromiso por Lalín, Rafael Cuíña, el concejal de Festas, José Cuñarro, contrapone la gestión del cuatripartito con la del ejecutivo presidido por José Crespo. Antes de centrarse en la réplica referida a los festejos, el edil afirma “que el gobierno más caro de la democracia fue el cuatripartito, porque cobraron suficiente durante cuatro años y no se le recuerda una obra importante. Si a cualquier vecino le piden que diga tres grandes obras, no sabe responder porque no las hubo”, apostilló.

Respecto a As Dores, Cuñarro defiende “el enfoque del gobierno local frente a un Cuíña que solo ve farándula”. Y ve en las fiestas una fórmula de dinamización económica y añade: “el retorno de la inversión de 100.000 euros en las fiestas es notablemente superior y por eso apostamos por ellas, mientras que a Compromiso solo le interesa convertirlas en un arma arrojadiza”. Sobre la compra de la Casa de Álvaro, cuestionada por Cuíña, dice que el jefe de la oposición “adapta su discurso y se contradice con tal de criticar al gobierno de Crespo”.