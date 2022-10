El PP muestra su indignación por la salida de Agolada de la Mancomunidade Terras de Deza. Aunque el acuerdo plenario tuvo lugar ya en diciembre, dicha salida quedó oficializada en el pleno de la mancomunidad de anteayer martes.

El único partido de la oposición acusa al alcalde, Luis Calvo, “de pretender aislar a Agolada de sus municipios vecinos y crear un reino absolutista, donde solo Calvo sería el rey y todos los vecinos estarían para servir a sus órdenes, y reírle las gracias y las cacicadas que hace día tras día”. El PP es consciente de que la mancomunidad precisa cambios y mejoras “en las que se está trabajando en estos momentos”, pero añade que es un organismo que ofrece servicios como bacheo y desbroces, necesarios para mejorar el ayuntamiento.

Viaje a Ucrania

Para la portavoz del partido, Carmen Seijas, no tiene sentido haber salido de Terras de Deza argumentando que el Concello va a poner más medios. “Una cosa no está reñida con la otra” recalca la concejala. Para Seijas, esta salida de Terras de Deza evidencia “que a Luis Calvo no le gusta ni la democracia ni el diálogo con los municipios hermanos, a él solo le vale aquella gente que le permita hacer las alloadas a las que nos tiene acostumbrados”. Entre esas presuntas irregularidades menciona “no pagar los servicios contratados y ser denunciados por morosos, o hacer invenciones como las de su viaje a Ucrania, del que estamos convencidos que nunca existió y del que pediremos pruebas en el próximo pleno”.

Por último, el PP anuncia que si recupera la Alcaldía en las elecciones de mayo solicitará el reingreso en la mancomunidad, “ya que no estamos dispuestos a vivir de espaldas al resto de la comarca ni a dejar los vecinos sin servicios necesarios”.