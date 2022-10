En la granja mandan ellas

El pasado sábado, día 15, se conmemoró el Día Internacional de las Mujeres Rurales. La efeméride sirve para poner en valor el trabajo femenino en la agroganadería, que con medidas como la cotitularidad va ganando visibilidad. El Censo Agrario del INE deja claro el peso de la mujer al frente de las granjas de las comarcas: de los 5.491 jefes de explotación, 3.288 (es decir, el 59,8% del total) son mujeres, frente a los 2.203 varones.

Que sean jefas de explotación no quiere decir necesariamente que sean titulares de la misma (aunque es lo habitual), pero son las personas que se encargan del día a día de la granja. Así, estas mujeres pueden aparecer también como cotitulares, como miembros de una sociedad o ser asalariadas.

En Deza, hay 1.648 mujeres jefas de explotación, levemente por encima de los 1.627 varones. En tres de sus municipios priman los jefes de granja varones: 193 frente a 115 mujeres en Agolada; 108 por 64 en Dozón y 271 por 195 en Rodeiro. La situación es diferente en los concellos mayores: en Lalín, las 601 mujeres al frente de una granja superan con comodidad a los 564 hombres, mientras que en Silleda casi son el doble, con 447 féminas frente a 271 hombres, y en Vila de Cruces las 227 mujeres superan por poco a sus 220 compañeros.

El triple en A Estrada

En Tabeirós-Montes el predominio femenino al frente de las explotaciones está mucho más claro: 1.467 mujeres, más del triple de los 469 varones. Esto se debe al tirón de A Estrada, con 1.263 jefas de explotación frente a 394 hombres, es decir, también el triple. El concello vecino de Forcarei cuenta con 204 mujeres y 75 hombres que gestionan una granja. En cuanto a Cerdedo-Cotobade, sigue la tendencia de la mayoría y tiene como jefes de explotación a 173 féminas y 107 varones.

Hablar del rural es, desde hace años, sinónimo de envejecimiento de población y pérdida de habitantes. Y esto ocurre en las granjas: la edad media en Deza de los hombres al frente de una granja es de 56,7 años, mientras que la de las mujeres está ya en los 60,48, La relación en Tabeirós-Montes es aún más acusada: ellos tienen un promedio de 59,4 años y ellas llegan ya a los 67,4. Es más, solo hay dos concellos en los que los hombres al frente de una granja rebasen los 60 años: son Vila de Cruces (con 61,55) y A Estrada (con 65,51). Por contra, ellas tienen menos de 60 años solo en Agolada (58,2), Dozón 54,9) y Rodeiro (56,15). En Cerdedo-Cotobade la edad media de sus jefas de explotación se dispara a los 71,9. Estas cifras indican hasta qué edad deben trabajar las personas del campo para poder jubilarse, o los escasos visos de un relevo generacional.

"Este oficio me permite tener libertad, familia y un hobby"

Llegó al mundo agrario de rebote, cuando tenía 29 años. En 2008 decidió poner en marcha en Anzo, junto a Roberto Roqueiro, una explotación de aves en una construcción abandonada que antaño había albergado gallinas y después champiñones. La inversión fue de la friolera de 500.000 euros, con una ayuda de la Xunta de 168.000. La granja tiene una capacidad de 50.000 animales “y tuvimos suerte, porque no nos pilló la gripe aviar” de principios de siglo y, ya más cerca en el tiempo, durante la huelga de transporte de marzo “estuvimos muy protegidos con la integradora”.

Tiene 3 hijos y está a punto de rematar el grado de Filoloxía Galega. Y no descarta estudiar Derecho, como hace su hija mayor. Al preguntarle cómo se apaña para llegar a todo, es tajante: “Con voluntad e ilusión. Ahora sí tengo más tiempo libre que cuando empezamos, porque entonces no conocíamos el oficio, los niños eran pequeños...”. A día de hoy, está muy satisfecha de haber dado el paso. “El oficio es un orgullo y no lo cambio. Me permite tener una vida, libertad, familia y algún hobby que, con otro trabajo, no podría”.

”

"¿Cómo concilio? Levantándome a las cinco de la madrugada"

Tiene 47 años, y a los 25 asumió la titularidad de la explotación familiar, al jubilarse su padre. Por entonces, la granja contaba con ocho vacas. Ahora tiene 40, entre vacas y terneras, de las que 25 están en ordeño. Al preguntarle qué crisis fue la peor del sector, contesta que “la peor época fue siempre. Cuando comencé, en proporción, la leche estaba mejor pagada que ahora”. Y no miente: los costes de producción hoy en día están en 56 céntimos por litro, mientras que la industria paga la leche cruda a a 47. “No puedo reducir animales porque cobraría menos” y mientras tanto debe hacer frente a gastos como gasóleo, silos.

No se plantea pasarse a la ganadería de carne, ni buscar otro empleo a una edad en que resulta muy complicada la reinserción laboral. Deja claro que la situación del sector lechero es tan crítica que puede empezar a escasear la leche en diciembre en los supermercados. Montserrat vive con su madre, ya jubilada. Para echar una mano en casa, atender las vacas y usar la maquinaria (escasea, y mucho, la mano de obra) no le queda otra que madrugar. “Para conciliar, me levanto a las cinco de la mañana”.

"Cuando comencé, era extraño ver a mujeres en este sector"

Ofelia Rey tiene 49 años. Cuando nació sus padres ya tenían un cebadero de porcino. Ella lleva 30 años como jefa de explotación de una granja constituida en sociedad. Hace 28 años decidieron incorporar una granja de madres, que con el paso del tiempo pasó de 500 cabezas a 1.000. Ahora realizan el ciclo completo, con cebaderos integrados en Lalín, Silleda y Dozón. Cuando comenzó al frente de la granja, “era algo extraño en el sector, aunque ya había, por ejemplo, veterinarias”.

Ahora, tres décadas después, Ofelia Rey apunta que ya es habitual ver a más compañeras, y de paso recalca que “nunca lo tuve más difícil por ser mujer, aunque el porcino fuese un sector con predominio masculino. Yo, por ejemplo, participé en la ADSG”. Sobre si está contenta con su trabajo, asegura que “me gusta mi profesión, porque me deja tiempo libre”. Eso sí, “requiere mucha dedicación, porque los animales no son tornillos”, en referencia a que precisan una atención casi constante. Tiene dos hijas, y reconoce que el apoyo de la familia a la hora de poder llegar a todo “es muy importante”.