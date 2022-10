Tras cuatro días, anteayer remató el programa Coidados Porta a Porta en Vila de Cruces. Esta iniciativa de la Consellería de Política Social atendió de forma gratuita a 108 vecinos y vecinas del municipio. El Concello señala que los servicios más demandados fueron podología y audiología, con 40 usuarios cada uno. Por su parte, acudieron a estimulación de la memoria 28 personas.

Tanto el regidor, Luis Taboada, como el teniente de alcalde, Julio López, muestran su satisfacción con los resultados de esta primer servicio para las personas mayores de 55 años. Taboada apunta que días atrás el BNG hacía unas declaraciones “totalmente desafortunadas, fuera de contexto y que no fueron desmentidas por Alejandro Fiuza”, al decir que Coidados Porta a Porta “era un servicio inútil y que no era forma de ser atendidos, mientras por otra parte animaban a los vecinos a no vacunarse en Santiago” contra el COVID y esperar a ser convocados en el centro de salud.

Más especialidades

Para Taboada, estas dos posturas del BNG son “incongruentes, pero ya estamos acostumbrados a las incongruencias de este grupo político y de su dirigente, que según le interese dice una cosa o la contraria”. El regidor recalca que lo importante es que hubo más de un centenar de vecinos que pudieron ser atendidos en las tres especialidades mencionadas sin tener que salir del municipio. “Animo a la Xunta a que continúe con este servicio y a que, por supuesto, lo mejore” aportando más especialidades y dedicando más días a cada municipio.

Charla en Silleda

Coidados Porta a Porta estuvo ya semanas atrás en Dozón, y desde ayer hay dos unidades móviles tanto en Silleda (por detrás del centro de salud) como en Agolada (en la Praza do Concello). Las personas que deseen ser atendidas pueden pedir cita en los números de teléfono 622 748 283 y 623 546 992, así como en el correo electrónico coidadosportaaporta.politicasocial@xunta.gal. Las consultas son de 9.00 a 20.00 horas. En Silleda, estos servicios incluyeron además una charla ayer, en el Centro Social dos Maiores, centrada en el envejecimiento activo e impartida por profesionales de la unidad móvil.