El pleno de la Mancomunidade Terras de Deza aprobó ayer por unanimidad la salida del Concello de Agolada. Es la segunda marcha de un municipio, tras la que formalizó Dozón en 2008. Así, de los 23 miembros con que contaba la entidad pasan ahora a 20. No puede haber un número par porque podrían producirse empates en las votaciones, así que la modificación de los estatutos ya contempla variar la representación que le toca a cada municipio.

Luis Taboada no acude

La sesión de ayer transcurrió, una vez más, sumida en la apatía de buena parte de los partidos asistentes, ya que solo el BNG se prestó a debatir los presupuestos. Ya al inicio de la sesión y debido a la ausencia del presidente, el alcalde cruceño, Luis Taboada, el edil Francisco Vilariño hizo constar que no era lógico que lo sustituyese José Cuñarro, dado que Taboada es presidente porque es regidor, pero no es representante de facto (Xuntos, por sus resultados en las elecciones, no obtuvo representación en Terras de Deza). Vilariño reiteró la necesidad de que Taboada abandone el cargo.

Sin inversiones

A la hora de votar los presupuestos de este año el PP lo hizo a favor, el PSOE se abstuvo y el Bloque votó en contra. Los 160.432 euros de presupuesto irán a cubrir gastos de personal, 102.282 euros, y gastos corrientes y de servicios, con 58.150, que incluyen, entre otros, el mantenimiento de la maquinaria (32.000 euros) y de la depuradora de Losón (12.000), que pagan a medias Lalín y Cruces. El BNG hizo constar que no hay ninguna cuantía destinada a inversiones. A preguntas de Vilariño, el interventor señaló que no hay facturas reparadas pero que el gasto en mantenimiento de maquinaria, al ser un desembolso recurrente, debería salir a concurso. Vilariño pidió, además, que Terras de Deza realizase un ejercicio de transparencia y emitiese sus plenos, como hacen buena parte de los Concellos.

Compromiso y la ópera bufa

Compromiso, como ya había anunciado, no acudió al pleno por considerar que la entidad se ha convertido en una “ópera bufa”. El coordinador del partido, Rafael Cuiña, está convencido de que este órgano agoniza “por culpa de las maniobras políticas oscuras del PP”. Recuerda que Lalín, que pagará 10.000 euros más por la marcha de Agolada, ni siquiera dispone de la maquinaria cuando le corresponde. Añade que, si gana las elecciones de 2023, se reunirá con los alcaldes para proponer un nuevo modelo de relaciones comarcales “entre concellos hermanos”, equilibradas económicamente y en las que debe haber mayorías cualificadas.