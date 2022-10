En otro apartado ya escribía que el mundo cada día está más loco y, ahora, viendo la tele, me lo acaban de confirmar. Dos millones de euros por matar un lobo y no sé cuanta cárcel. ¡Qué barbaridad! Saben castigar, pero no saben arreglar el mundo.

Con lo que estamos viviendo, que se mueren millones y millones de soldados y civiles, y no acaban de arreglarlo. Los que se mueren se van y los quedan, ¡válgame Dios!, padres sin hijos, hijos sin padres... ¡Cuántos mutilados y asombrados de por vida! ¿Cuándo acabaremos de pagar las consecuencias de esta maldita guerra? Y lo nuestro no es nada. Yo anduve cosiendo por las casas y tuve la ocasión de hablar con tres supervivientes de nuestra Guerra Civil. Uno me dice que dormían en el suelo, con la tierra de colchón y el cielo de cobertor. Otro, que un día, con tanta sed, bebieron el purín que salía de una cuadra. Y el otro, estábamos hablando de varias cosas y luego le pregunté por la guerra, bajó la vista al suelo y me dijo “de la guerra, mejor no hablar”. Castiguen a esos malditos jefes que están arruinando el mundo. ¡Cuánta hambre y ruina están causando! A mi me gustan los animales, pero el lobo es una tradición maldita. Tenemos miles de kilómetros de monte baldío. Háganles un parque para ellos solitos y luego llevarles las vacas que se queman. ¡Cuánto se ganaba! *Vecina de Cercio (Lalín)