Sin beca... no hubiera sido posible

En pleno debate sobre la necesidad de incrementar los fondos destinados a becas para estudiantes, vale la pena echar la vista atrás y comprobar como estas aportaciones económicas del Estados a jóvenes cambiaron la vida de muchas personas, en este caso, vecinos y vecinas de Deza y Tabeirós-Terra de Montes.

Acceder a estudios universitarios es cada vez más fácil, hasta el punto de que muchos hablan de una depreciación de los títulos. Sin embargo, resulta innegable que el hecho contrario– no poder hacerlo– cierra en gran medida las puertas del ascensor social, vetando la posibilidad de alcanza posiciones que antaño estaban ancladas a esferas de poder y riqueza. De modo que, gracias a poder hacer frente al gasto que supone cursar estudios superiores, muchas veces fuera de casa, personas procedentes de familias humildes, generalmente vinculadas a un entorno rural, consiguieron finalizar su formación y optar a puestos de trabajo especializados que resultaron en un ascenso social y en estabilidad económica.

Este es el caso de Mª Carmen Sánchez Fontao (63), vecina de Silleda, y de los estradenses Xoán Reices Salgado (66), María Gestoso Troitiño (56) y Pilar Bernárdez Sanluis (67), todos con títulos universitarios que coinciden en una cosa; no podrían haberlo conseguido de no ser por las becas.

Las historias de estas cuatro personas son diferentes, pero en común tienen su gran habilidad para los estudios, descubierta por maestros, por familiares o por ellos mismos durante su etapa escolar, y una ambición que los llevó a buscar un futuro fuera de lo que se entendía que estaba deparado para ellos. Esta decisión, que hoy en día parece la más normal y entendible, no lo era tanto cuando ellos la tomaron, pues requería romper con lo estandarizado en el entorno inmediato, pero sobre todo, pedir un sacrificio económico a la familia que podía resultar prácticamente inasumible.

En el caso de las mujeres, la cuestión se tornaba más peliaguda, al esperarse de ellas que se quedasen en casa realizando las tareas domésticas, o que formasen una familia a una temprana edad. Pese a todo, sumando esfuerzos y una voluntad férrea, demostraron cuando palabras como “feminismo” o “igualdad” no gozaban, ni de lejos, con la popularidad de hoy, que no existe un límite para lo que las mujeres pueden alcanzar, y que el lugar que ocuparán en el mundo les corresponde únicamente a ellas decidirlo.

Con todo, estos testimonios vienen a reforzar la idea de la importancia de democratizar la educación, haciéndola accesible a todo el mundo sin importar la clase social ni el poder adquisitivo. Pues en ello reside realmente el poder revolucionario de romper con los estamentos; en ello reside, realmente, la igualdad.

En este sentido, contar con ayudas por parte de la Administración para llegar allí donde la economía familiar no lo permite, resulta de crucial relevancia a la hora de garantizar que este principio se cumpla, incluso si la cuantía no acaba de sufragar el 100% del coste de los estudios. Así lo consideran tanto Carmen, como Xoán, María y Pilar, que si bien tuvieron que trabajar durante los veranos o a jornadas partidas para recibir ese último empujón, reconocen que de no ser por las becas, la universidad se habría quedado en un sueño inalcanzable.

La cuantía que percibía por aquel entonces, en torno a la década de los 80, rondaba las 100.000 pesetas, dependiendo de la situación particular de cada solicitante, unos 600 euros. Aunque esta cantidad no alcanzaría siquiera para pagar la matrícula de la gran mayoría de los grados, en su momento suponía un ingreso sustancial, que permitía hacer frente al grosso del coste de los estudios, incluyendo transporte o alquileres, así como libros y demás material. En la actualidad, las dotaciones rondan los 1.300 euros, si bien debido al incremento de la inflación y la especulación, para muchos estudiantes resulta insuficiente.

“De no ser por las becas, no habría podido estudiar” Mª Carmen Sánchez Fontao - Profesora

Mª Carmen Sánchez Fontao, nacida en enero de 1959, se crió en el seno de una familia de San Miguel de Siador, en Silleda. Era la menor de dos hermanos, y la única en cursar estudios universitarios.

Estudió el bachiller en la localidad trasdezana y COU lo cursó en Santiago, en el instituto Rosalía de Castro. Se iba todos los fines de semana en autobús para la capital compostelana, donde residía con un matrimonio conocido por una familiar. Sánchez recuerda como su madre “me ayudaba a cargar un bolso hasta el Castromil en Silleda cargado de cosas de casa para pasar la semana: llevaba patatas, jamón, huevos, chorizos... poca ropa, eso sí, porque entonces no había mucha”.

Se matriculó en Magisterio en el 77, después de sopesar detenidamente el esfuerzo económico que supondría para su familia. Cuenta que “siempre tuve beca, incluso antes de matricularme. Aprobaba todo sabiendo que si no lo hacía no la recibiría al año siguiente porque mis padres no tenían los medios suficientes para sostenerme a mí estudiando en Santiago”. A ella no se le olvida la precaria situación económica que predominaba en aquellos tiempos, especialmente para un hogar “de campo, con pocas vacas e ingresos bajos”.

La suma que solía recibir rondaba las 80.000 pesetas, que si bien no le alcanzaban para costearse el año entero estudiando, “era una gran ayuda. De hecho, sin las becas yo no podría haber estudiado”. Para conseguir un dinero extra, Sánchez “trabajaba dando clases particulares durante el verano en la zona de Silleda”, a donde regresaba una vez finalizado el año académico.

“Mi madre se sacrificó mucho para ayudarme, siempre decía que no quería para mí la vida que tuvo ella”

Una de las cosas que recuerda con mayor nitidez fue el momento de su graduación, que describe como “importantísimo, porque mis padres no tenían estudios, y sobre todo mi madre lo que quería era que yo estudiara. Se sacrificó lo máximo posible para que pudiese hacerlo, porque como todos los padres, quería lo mejor para su hija”. A su madre le dedica Sánchez otras palabras, definiéndola como “una mujer con una mentalidad muy avanzada para su tiempo. Siempre me repetía que no quería para mí la vida que llevó ella”.

Esta silledense se graduó en el 1980, e inmediatamente comenzó a trabajar, primero en una academia en A Bandeira, más tarde en el colegio María Inmaculada de Silleda, donde permaneció ejerciendo hasta hoy. Después de 41 años, Carmen siente el mismo cariño por su profesión que cuando decidió formarse, y agradece profundamente el haber tenido la oportunidad de seguir su vocación.

“Recuerdo las lágrimas de mi padre cuando supo que aprobé” Xoán Reices Salgado - Perito agrario

Xoán Reices Salgado, de 66 años, lleva varios meses retirado después de una vida ejerciendo como perito agrario. Este estradense, natural de Couso, estudió la carrera de Ingeniería Agraria en la Universidade de Lugo entre los años 1976 y 1982, siendo el único miembro de su familia en recibir un título universitario, gracias al apoyo de su familia, con muchos esfuerzos, pero sobre todo, a las becas proporcionadas por el Estado.

Para entender su trayectoria hay que remontarse a su etapa escolar, “mi historia es paralela a la de Olimpio Arca, mi profesor cuando tenía doce años. Por aquel entonces el bachiller no se ofertaba en la aldea, pero él decidió formarnos a varios compañeros de la misma edad. No examinamos por libre en A Estrada, sacando todos buenas notas, así que en el tercer año de la etapa él mismo nos solicitó las primeras becas”.

“Las ayudas se cobraban tarde, por lo que mi familia tuvo que hacer sacrificios para adelantar el dinero”

Fue así como el interés por los estudios y el ámbito académico empezó a germinar en el joven Xoán, que finalmente decidió seguir por esa vía, matriculándose en Ingeniería Agraria en Lugo. Cuando lo hizo, era consciente de que el coste de la manutención, la matrícula y el material supondrían un gran esfuerzo para su familia, “era mucho más de lo que podían asumir, pero las ayudas no se cobraban hasta bien entrado el año, por lo que tuvieron que sacrificarse mucho para adelantarme el dinero”.

La cuantía que solía recibir Reices oscilaba entre las 130.000 y los 150.000 pesetas “el primer año no cobré mucho por un error al cubrir la solicitud, pero después las ayudas fueron buenas, incluso pude sacarme el carnet de conducir”. Con todo, reconoce que de no ser por esas aportaciones, seguir estudiando habría resultado un gasto muy difícil de asumir para su familia.

El esfuerzo fue grande, pero el orgullo de los suyos al conocer que Reices se graduaba hizo que todo sacrificio valiese la pena. Así recuerda el estradense aquel momento “tuve que presentar el proyecto de fin de carrera, y cuando me dijeron que aprobara me fui con los compañeros a celebrarlo. Volví al día siguiente, despreocupado. Mi padre, que estaba fuera trabajando y me vio llegar, en seguida me preguntó. Le dije que había aprobado, y todavía recuerdo ver cómo le caían las lágrimas”.

Aquí Xoán vincula su experiencia con la de su padre, quién contaba con una buena formación pese a no haber podido estudiar, y que vio materializados en su hijo aquellos deseos que por pertenecer a otra época, él no pudo cumplir.

“Me siento agradecida de haber tenido la oportunidad” María Gestoso Troitiño - Enfermera

María Gestoso Troitiño, de 56 años, es natura de Parada, A Estrada. La segunda de siete hijos, en el seno de una familia del rural, dedicada a las labores agrarias. Cuando era muy joven, sus padres la mandaron a vivir con sus tíos paternos en Vigo para que tuviese acceso a más oportunidades, al no ser capaces de hacer frente a las necesidades de todos sus hijos.

Estudió en las Carmelitas, donde recuerda los severos castigos que las monjas solían imponer. Desde pequeña tenía claro que su vocación era ser enfermera, por eso no dudó al matricularse en Enfermería por la Universidad de Vigo en el 89. Pues ya antes de eso había cursado dos ciclos de Formación Profesional: Auxiliar de Clínica y Anatomía Patológica, que la habían encaminado en esa dirección.

El problema no eran las ganas ni la vocación, sino el dinero. María explica que “no tenía más que lo que recibía de las becas y lo que ganaba trabajando cuidando niños o en el bar de mis tíos”. Por eso ella se siente muy agradecida “tengo claro que de no ser por eso, no estaría donde estoy hoy”. Pues en su caso, no podía depender de la familia, más bien al contrario. Gracias a estas ayudas, María no solo se pagó sus estudios, sino que con lo que conseguía ahorrar “intenté ayudar en casa. Pudimos comprar la primera lavadora y poner teléfono”.

“Es importante tener en cuenta, sobre todo, la situación de las familias a la hora de dar las becas”

Las cantidades que solía recibir rondaban las 300.000 pesetas, lo que en aquella época era una importante suma. Además, con lo que iba ganando de otros trabajos, pudo hacer frente a todos esos gastos y echar una mano a los suyos, si bien admite que “no recibí demasiado apoyo por parte de mis padres, aunque tampoco me desanimaron. Creo que tenían otras preocupaciones, pero que una vez lo que conseguí sí se sintieron orgullosos de mi. Quién sí me animaba e insistía para que estudiase fue mi pareja por aquel entonces”.

Hoy por hoy, tras conseguir sacar plaza en el 2002 y una especialización en geriatría, María ejerce en el Hospital Meixoeiro desde hace 20 años, y aboga por la igualdad de oportunidades en el ámbito educativo; “pienso en lo que he conseguido a lo largo de estos años, y no puedo sino sentirme agradecida. Es verdad que es fruto de mi trabajo, pero sin las becas, no habría tenido la oportunidad. Por eso creo que es muy importante tener en cuenta sobre todo la situación económica de las familias de los estudiantes a la hora de recibir becas, para que los jóvenes puedan centrarse en sacar sus estudios adelante”.

“Quisieron convencer a mi padre para que no estudiase” Pilar Bernárdez Sanluis - Profesora

Pilar Bernárdez Sanluis es una cara conocida de A Estrada y de Berres, de donde es natural. Nació en el 55, la menor de cuatro hermanos, todos varones menos ella. La distancia generacional entre unos y otros no afectó a su apego– al contrario, los unió más. Ella era la única mujer de la casa, pues su madre había fallecido cuando Pilar todavía era pequeña, y por eso su entorno esperaba de ella que desempeñase ese papel, quedándose a desempeñar las labores domésticas.

Su situación difiere de las del resto de testimonios, pues no fue la primera en estudiar, sino que su hermano lo hizo antes que ella, al graduarse en ingeniería. Ambos lo hicieron con becas, pues de otro modo, no podían sufragar los gastos.

Se matriculó en Magisterio por la Universidad de Santiago en el 80, y tres años más tarde se graduó con muy buenos resultados. Cuenta que “mis hermanos juntaron dinero para comprarme un 600, en el que iba y venía de Santiago a casa. Fue un esfuerzo grande que hicieron para ayudarme”. Ellos siempre la apoyaron, al igual que su padre, pese a las críticas de algunos vecinos de la zona, “intentaban convencerlo de que no me dejase ir, pensaban que debía quedarme cuidando de él y de la casa. Pero por suerte, gracias a la intervención de mis tías maternas y a que él se dejó aconsejar, pude irme a estudiar”.

Desde joven, Bernárdez sabía que “la vida en Berres no era para mi. Pensar en casarme joven y crear una familia no me parecía mi camino”. Ella tenía claro cuál era su pasión “me gustaba enseñar, daba clases a niños de la zona”. Una idea férrea que no dejó mudar pese a los intentos de algunos familiares que “me decían que con mis resultados debía estudiar medicina”.

“Nunca me faltó de nada, pero el coste de estudiar en otra ciudad era más de lo que mi familia podía asumir”

Durante sus años de estudiante solía recibir en torno a las 6.000 pesetas “que para entonces estaba muy bien, aunque también tenía que trabajar en verano”. Para cubrir la solicitud le ayudaba Don Jesús Leis Camba, corresponsal del Faro de Vigo.

Al igual que el resto de los testimonios, Pilar asegura que “de no ser por las becas, no podría estudiar. Nunca me faltó de nada, pero el gasto que suponía cursas una carrera en otra ciudad era más de lo que mi familia podía asumir”. Con todo, finalmente pudo materializar su deseo de convertirse en maestra, primero de primaria en el colegio Cristo Rey y el Pérez Viondi, de A Estrada, luego como profesora de gallego en secundaria, en el IES Nº1 de la misma localidad, donde ejerció hasta hacer cuatro años, cuando se jubiló “en el mejor momento, para irme con buen sabor de boca”.