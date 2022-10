Edredones para no quedarse helados por la factura de la calefacción

Ante la escalada de precios de la energía, a la gente de a pie no nos queda otra que renovar la ropa de hogar para utilizar la calefacción lo menos posible. Desde hace semanas, las tiendas del sector constatan un incremento en ventas de sábanas sobre todo de coralina, así como de edredones, ya sean nórdicos o de borreguito. “Los clientes ya no esperan a que llegue el invierno”, explica Silvia Balboa, que regenta la colchonería Soños do Deza, en Lalín.

Un edredón de plumón puede alcanzar los 120 euros Estos productos tampoco son ajenos a la subida de precios, pero en cualquier caso compensa a la hora de ahorrar en la factura de la calefacción. Desde Revitex Lalín indican que el incremento en el precio de los edredones pudo ser de 5 euros en comparación con el año pasado, y que el coste “en función de la calidad, puede estar entre los 40 y los 50 euros, para un edredón sintético” y los 120 que puede alcanzar un edredón de plumón. Aunque sean subidas asumibles para el cliente final, para las tiendas supone recortar el margen de beneficios, e incluso pensar que ese margen puede reducirse más conforme vaya pasando el invierno. “Es cierto que los nórdicos subieron, pero nosotros notamos más el incremento en los edredones conforter de borreguillo, que subieron unos 12 euros, y en los boutis, que se encarecieron también unos 12 euros o más”, apunta Balboa. De hecho, añade que en un pedido de nórdicos el proveedor le indicó que subía 2 euros a mayores. Sobre la clientela, las tiendas dezanas indican que hay familias, pero también estudiantes universitarios que se equipan para el curso (sobre todo con edredones reversibles) y casas de turismo rural que se preparan para los meses más fríos del año. Y ya que hablamos de frío, el clima de A Estrada es bastante más llevadero que el de Deza. De ahí que desde Toga Textil indiquen que el ritmo de ventas es muy similar al del año pasado. Eso sí, también hubo que subir los precios al cliente final para poder cubrir gastos y el incremento que aplican los proveedores. Y es que por subir, hasta ha subido el embalaje de los edredones. Bono Activa Comercio Las ventas de colchones van a otro ritmo. Su mejor periodo es en verano, en ese momento en que pasamos más tiempo en casa y nos percatamos del paso del tiempo en colchones, muebles, la pintura de las paredes... Y este producto también es víctima de la omnipresente subida de precios. “No podemos dar un presupuesto a largo plazo para los colchones”, admite Balboa. El sector confía en que las ventas, que suelen contenerse en este mes de octubre y noviembre, cojan fuelle gracias al Bono Activa Comercio, que pone en marcha la Xunta por segundo año. Los locales pueden adherirse hasta el 30 de noviembre, como ya hizo Soños do Deza, a través del sitio web bonosactivacomercio.gal. Los clientes que participen de esta iniciativa también pueden descargar desde la misma página y a través de su móvil los descuentos, que en este caso estarán disponibles a partir del próximo lunes, día 24. El programa, que prevé llegar a más de 160.000 personas, ofrece un bono descuento de 30 euros que se podrá emplear en la lista de establecimientos adheridos a esta iniciativa. La principal novedad de este año es la ampliación de tramos de deducciones y sus importes. Así, el descuento será de 5 euros para compras de entre 20 y 30 euros; de 10 euros para compras desde 30 euros e inferiores a 50; y de 15 euros si superan los 50 euros de compra. Puede ser, sin lugar a dudas, un excelente incentivo para las compras navideñas. Aislar la vivienda La eficiencia energética de una vivienda está en boga ya desde mucho antes de esta crisis de precios, con el uso de materiales que pueden ser más caros, sí, pero permiten contener gastos en facturas. La empresa de Vilatuxe Aislamientos Vilais apunta que desde hace unos cinco años aumentan los clientes que o bien construyen una casa nueva con todo tipo de sistemas aislantes, o bien reforman una vivienda con sistemas que frenen la entrada de frío o de calor en las fachadas. “Es una inversión que compensa, porque vas a ahorrar dinero en calefacción y en ventilación”, explican desde esta firma. Es una cuestión en la que también coincide Construcciones Riveira, de A Estrada, que destaca aislantes en fachadas y empleo de ventanas de doble vidrio, entre otros sistemas. Como es lógico, este tipo de reformas suelen acometerse en los meses de primavera y verano. Al igual que el resto de materiales de construcción, han notado un fuerte incremento de precios derivados de la energía pero también de la escasez de materiales como el aluminio, del que Ucrania era un país exportador. El saco de pellets ya cuesta el triple que en diciembre En agosto, FARO se hacía eco del encarecimiento de la leña, por la falta de mano de obra, y de pellets, por su escasez. Dos meses después, la situación solo ha hecho recrudecerse. Manuel Meijomil, de Leña Galicia, explica que hubo un par de reuniones de empresas dezanas del sector, y todas padecen lo mismo: falta mano de obra para cortar leña de roble. En su caso, Meijomil se ha pasado a la leña de eucalipto, que no precisa motosierra, sino procesadora. “Tiene más potencia calorífica que el roble y seca antes, aunque también es cierto que se consume antes”. Leña Galicia no corta la leña en el monte, sino que la compra a los rematantes, y en los últimos cinco meses siempre tiene eucalipto disponible. Eso sí, por culpa de falta de mano de obra para cortar roble no pudo atender un pedido, desde Alemania, de nada menos que 100 tráileres de sacos de leña. Estos sacos suelen ser de 20 kilos, y también se ha encarecido el envase de plástico: cada big bag pasó de costar 5 euros a 7. De momento, la leña no aumenta su precio, pero los pellets sí: si en diciembre un saco costaba 3,80 euros, ahora vale 8,50, casi tres veces más. “Hace un par de meses tenían que venirnos 12 tráileres, pero se va todo el material para Italia, Francia e Inglaterra”, porque pagan mejor y, así, elevan cada vez más su precio. Leña Galicia carece ahora mismo de pellets, como muchas otras tiendas de Lalín, hasta el punto de que algunos clientes ayer solo encontraron material en el hipermercado del centro comercial Pontiñas. Sin carbón Tampoco hay carbón a la venta, y por el mismo motivo que los pellets: otros países de la UE, en este caso Alemania y Francia, también se surten de este combustible en España y están dispuestos a pagarlo a muy buen precio. Antaño, eran clientes de Ucrania o de Cuba. “Si antes se exportaba en sacos, ahora va en tráileres”, relata Meijomil. Y si antes un saco de 15 kilos costaba 8,20 euros, ahora está en los 14.