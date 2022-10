Dúas exalumnas do instituto Marco do Camballón, Nuria Penas e Lorena Medela, participan neste curso na programación do Enreguéifate 2022-2023. Impartirán obradoiros de regueifa para docentes e alumnado de Compostela, Pontevedra, Carballo, Teo e Ames. As antigas alumnas de regueifa do instituto cruceño formarán a docentes, con outros formadores como Lupe Blanco, Josinho da Teixeira, O Rabelo, Xairo de Herbón ou Cristian de Burela. Hai que lembrar que o IES cruceño recibiu este ano o Premio Antonio Fraguas polo proxecto Ao son da oralidade, vinculado á Regueifesta.