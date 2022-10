La presidenta del PP de Forcarei Belén Cachafeiro ha mostrado su perplejidad ante la decisión del gobierno de Verónica Pichel de cofinanciar con los remanentes del Concello de Forcarei el arreglo de la carretera EP7203 que lleva a Soutelo de Montes, de la cual es titular la Diputación de Pontevedra.

Cachafeiro afirma que es deber del ente provincial mantener en buen estado de conservación sus vías, e incluso colaborar para arreglar aquellas de titularidad municipal en aquellos ayuntamientos menores a 5.000 habitantes que deberían ser su principal prioridad tal y como indican las funciones de las propias diputaciones.

La presidenta de los populares indica que “Lo que pasa en este Concello es increíble. Vamos a gastar el dinero de los impuestos de nuestros vecinos en subvencionar a la Diputación cuando debería ser al revés, y todo esto cuando la red viaria municipal está en un estado lamentable después de más de tres años de abandono por parte de este gobierno “.

Los populares adelantan que presentaron alegatos ante esta nueva “tropelía” tanto por la decisión inaudita mencionada como por “nuevamente “ volver a tener un nulo respecto a tramitación legal del expediente, “se saltaron pasos normativos para asignar los remanentes. No tenemos constancia de en que consiste el proyecto. En definitiva otro nuevo despropósito que pondrá nuevamente en entredito la legalidad de la obra. Esto ya no es un error o una casualidad, simplemente no gestionan, solo improvisan”. “Están despilfarrando más de dos millones de ahorro que nos les dejamos en el 2019, que no podíamos invertir porque el Estado no dejaba por control de las arcas de los ayuntamientos”.