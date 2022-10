Ferreiroa, romana ou románica?

San Pedro de Ferreiroa é unha das máis antigas das 24 parroquias de Agolada; da súa existencia podemos atopar mención documental dende 1835 e, por ende, da súa igrexa parroquial de estilo románico, posiblemente, unha das máis fermosas. A igrexa garda a virxe sedente, como máis prezada xoia. A súa fábrica data do 1030, sufriu diversas modificacións, sempre en detrimento da súa valía arquitectónica románica. A fachada e canzorros son do XIII en tanto que o campanario, do século XVI. Por certo, digno de botarlle unha ollada o canzorro en forma de serpe que alí atopamos. A planta e a corrente, dunha soa nave, a ábsida rectangular, con restos da súa fiestra románica. Orixinariamente, tiña tres portadas, hoxe só queda unha, a da fachada principal, de dobre arquivolta, sobre columnas de fuste monolítico.

O románico é a arte da Idade Media e do Feudalismo. Aquí, o mesmo que pasa coa chamada Catedral do Rural, en Ventosa, a igrexa de San Xiao, o estilo artístico adáptase a unha sociedade ruralizada, inculta, controlada intelectualmente pola Igrexa, co pecado e o medo ao lume eterno do inferno dos pecadores. Por iso, vai ser a arte da irracionalidade, o escurantismo e o misterio. Sen dúbida, arte relacionada coa fe, xurdida dunha cultura teolóxica.

A teoloxía en mans da igrexa é á vez física, astronomía, filosofía, etc. Todo o humano está referido á divinidade de Deus e sometido a el. A Igrexa coacciona o pensamento libre e desconfía dos individuos que se poñen a pensar por si mesmos e tratan de ver as cousas coa “luz da razón”, porque unha luz máis poderosa, a fe, o iluminaba todo con suficiente claridade. Así, vemos como os dogmas relixiosos sempre producen irracionalidade e baséanse na superstición, pero ademais dexeneran na concepción dun mundo autoritario, inmutable, eterno e dogmático.

Por iso, o románico faise sempre para perdurar, as súas liñas son estables e firmes, formas pesadas e volumes compactos. A igrexa e o templo onde atoparse con Deus, pero ao mesmo tempo un monumento a Deus e o seu poder e ten que ser, polo tanto, unha construción forte e sólida como a fe cristiana. A gran maioría do pobo asentía e acataba por dogma, como un escuro misterio, os ditados dos cregos e o seu poder, por iso, as igrexas románicas non están nunca ben iluminadas, son escuras para converter ese lugar no sitio onde, en recollemento e repouso, se adora a Deus, aínda que é lóxico pensar que os seus coñecementos técnicos tampouco lles permitían facer grandes vanos nas paredes, que tiñan función de soporte.

Tanto a orixe do topónimo como tal, Agolada, do latín Aquam Latam (auga levada ou conducida), como o de Ferreiroa, ben poden facer referencia a actividades mineiras desenvolvidas na prehistoria –toda a zona está preñada de restos arqueolóxicos: mámoas, petróglifos, menhires etc.– e posteriores tempos da colonización polos romanos. Malia ser un misterio, poden vir destas supostas actividades mineiras, aínda que das mesmas non hai restos, nin minas, nin minerais que avalen esta tese.

Importancia medieval

Posiblemente, as reseñas máis oportunas sobre esta parroquia as recolleron, no seu libro A Comarca de Deza, os investigadores Armando Vázquez Crespo e Daniel González Alen, alá polo ano 1989. Baixo o epígrafe Ferreiroa, Romana e Románica, apuntan: “Todo indica que esta pequena e antiquísima parroquia da cunca do Arnego tivo especial importancia nos séculos medievais, polas características da súa igrexa, pola fertilidade do pequeno val que cultiva e pola industria local de transformación do ferro, que lle deu o nome e renome. A existencia de abundantes escorias de ferro no término fan pensar nunha antiquísima fundición deste mineral, mais non se chegou a comprobar que puidera ser extraído de aquí; na busca dunha explicación, dise que os romanos atoparon neste val un grande meteorito, e fundírono...”.

Hai un tempo, o mestre e xeógrafo Antonio Presas púxose en contacto comigo, ao respecto deste enigma sen resolver e para o que non temos respostas e si moitas preguntas. Se facemos uso da información que facilita a toponimia, que serve para aclarar moitas cousas do pasado afastado, aínda que non sempre é así, temos que aceptar, como ben expón a investigadora Luz Méndez, no seu libro Toponimia de Agolada, que Ferreiroa procede “do latín Ferráriólam, diminutivo de Ferrária, forxa, mina de ferro, obxecto feito deste mineral. Ferreiroa fai pois alusión á actividade mineira e de traballo do mineral de ferro que houbo na zona desde a antigüidade...”.

Agora ben, se damos por boa a explicación da mencionada investigadora, tamén temos que considerar se lle damos relevancia á toponimia doutras aldeas e parroquias en Galicia, como os de Ferreiroa (Lugo), A Ferreiroa (Vilalba), Ferreirola (A Fonsagrada) ou Ferreiroa de Ortigueira, sen esquecer o Ferreiroá de Portomarín, asulagado polas augas do encoro e do que en tempos de seca aínda se poden ver as súas ruínas; e, dende logo, o coñecido Ferreira de Pantón, na Ribeira Sacra.

Se admitimos como certo a derivación do topónimo do latín e a súa referencia á mina, ou fundición de mineral de ferro, teríamos que ter algún indicio da súa existencia ou explotación, o que non se cumpre en ningún destes outros lugares comentados, salvo na zona de Ferreira de Pantón, no caso das minas de Freixo, en Monforte de Lemos, relativamente cerca do referido concello. Unicamente no lugar de Ferreirá, en Montefurado (Quiroga), atopamos restos e explotacións de minas de chumbo e de ferro.

Incógnitas

Logo, por esa parte, deixamos xa constancia da primeira incógnita. Ferreiroa fai referencia directa á existencia dunha fundición, unha mina de ferro, un meteorito deste mineral? Quizais non, dende logo non atopamos probas materiais delo.

Tampouco podemos esquecer que a primeira mención documental, como sinala Luz Méndez, corresponde a un documento do mosteiro de Oseira de 1473, no que se citan varios lugares que pagan rendas ao mosteiro, entre eles Ferreyroa, datas moi posteriores á suposta explotación ou fundición do mineral polos romanos e, dende logo, á fábrica do templo románico. Ás veces, a toponimia non resulta absolutamente veraz e fiable e a información que aporta non é concluínte.

A segunda das nosas interrogantes sen resposta baséase na observación in situ, como traballo de campo, percorrendo as pistas trazadas a raíz da concentración parcelaria que foi acometida e rematada no ano 1989 e tivo que someterse a unha acta de reorganización para resolver alegacións que non se atenderan nun primeiro momento e que facían referencia á necesidade de dar acceso a catro fincas. Coa reordenación, as 2.303 fincas orixinais quedaron en 776. Coas concentracións non sempre se consegue un aproveitamento eficaz e mellor das terras; no caso do que falamos temos rexistrado unha taxa de abandono das explotacións en torno a un 67,4%, o que fai que unha inmensa cantidade das fincas estean invadidas polas malas herbas e transformadas progresivamente polo monte. Por certo, os títulos de propiedade foron entregados case 25 anos despois do seu remate.

Dende aquela este lugar presenta os seguintes camiños, deixando a parte o sendeiro natural e o máis antigo que segue a marxe dereita do río, logo de salvar a vella pontella a escasos douscentos metros da nova que cruza a estrada de Agolada, á altura da igrexa románica e que permite visitar os restos de catro vellos muíños: A esquecida Corredoira, que hoxe resulta practicamente impracticable, polas silvas, toxos e arbores caídos que impiden o paso por ela, e pechan o camiño que morre no río mesmo, ao pé da pontella, na que aínda podemos contemplar os balados de pedra cuberta de musgo.

Á man dereita cara ao Arnego, sempre tomando como referencia a aldea da Costa, unha primeira pista de terra e herba, que carece de restos de escoiras e materiais de ferro de ningún tipo, vai bordeando o monte con plantacións de piñeiro e de areniscas, cuarcitas e granito como substrato mineral. Esta pista dun metro, aproximadamente, morre noutra de maior tamaño que vén dende un dos vellos muíños paralelo a unha canle de toma de auga, que nace na tosta augas arriba. Tampouco se observan restos de mineral de ferro nin nada que faga pensar na fundición do mesmo.

Parcelaria

Remata este camiño no principal que nace ao borde do campo da festa ou área recreativa da Costa, onde está a Cruz, e baixa ata os últimos cercados de pedra antes da baixada final ao muiño de Peizas, máis ou menos cincuenta metros. Curiosamente, este novo camiño natural tampouco presenta restos de ningún tipo de escoiras. En ningún dos dous camiños, un que baixa ao río Arnego e outro que vai ata a Ponte dos Cabalos, se observan restos de material de ferro, nin de fundición, nin escoiras.

Todas estas pistas trazadas de novo pola distribución que fixo a parcelaria e para dar acceso ás novas fincas presentan materiais similares, con ausencia de restos de escorias de ferro, o mesmo que a pista no novo trazado que sae da aldea de Bidueiros, cara á de Ferreiroa e A Costa. Bidueiros indicaría evidentemente a existencia desta árbore moi abundante á beira dos ríos, neste caso do Ferreiroa, e sen dúbida procede do latín Betulla. Xa no ano 887 a atopamos nun documento localizado en Dozón, no que se fai referencia ao lugar.

O asfaltado de todas estas pistas feitas pola concentración da que falamos completouse cos mesmos materiais, gravilla, cuarcitas, areniscas e granito; en ningunha delas aparecen restos de escoiras nin materiais de fundición ou ferro.

Polo tanto, asumindo a información da toponimia como veraz, e os traballos da parcelaria como evidencia irrefutable, non podemos concluír sen erro en que, tal e como resulta aceptado por todos, aquí houbera unha explotación mineira, unha mina de ferro ou un vertedoiro de escoiras procedentes de outro lugar. Pero tamén, ao mesmo tempo: Que nos impide pensar, a falta de comprobación veraz coa empresa que fixera no seu día estas pistas de concentración, que o trazado das mesmas se fixo con materiais que trouxeran doutro lugar, no que posiblemente se atoparían estas escoiras?