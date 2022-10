A Estrada elimina la parada de taxis de la Porta do Sol y crea una nueva en la Calle Castelao

A Estrada ya cuenta con una nueva parada de taxis. Esta se ha habilitado en la calle Castelao, cerca ya del entronque con las calles Ulla y Calvo Sotelo. En los últimos días se han realizado las tareas de pintado y señalización en esta zona, en la que se pierde aparcamiento para coches, generando dos espacios para taxis. Esta nueva parada viene a sustituir a la historia parada de la avenida de Pontecesures, en uno de los laterales de la Porta do Sol.

Cabe recordar que este histórico punto de recogida de clientes quedó inutilizado en gran parte hace unos meses, con la peatonalización de la Porta do Sol y la Calle Ulla. Esas obras dejaron un tramo de la avenida de Pontecesures sin salida, precisamente el tramo donde estaba la parada.

Por este motivo, fue necesario buscar un espacio alternativo para los taxis. Por parte del Concello de A Estrada se planteó la opción de moverlos al otro lado de la Porta do Sol, en la parte alta de la Fernando Conde. Este nuevo lugar se llegó a probar pero no convenció a los taxistas. Estos pedían por contra tener un espacio en la Praza da Feira, junto al cuartel de la Policía Local. Al gobierno local sin embargo no les gustaba esta idea, ya que estorbaba con la organización de la feria de los miércoles.

Finalmente, tras un tiempo de deliberación, se acordó esta propuesta alternativa en la calle Castelao que dejó satisfechos a ambas partes. Esta nueva parada se une así a la histórica ubicada en las inmediaciones de la Praza da Farola y a la recientemente estrenada a las puertas del nuevo centro de salud estradense. En este caso el gobierno local la creó atendiendo a las peticiones de los taxistas de poder operar en esta zona.